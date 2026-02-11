Börsen Update USA - 11.02. - US Tech 100 stark +0,34 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:56) bei 50.058,78 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Caterpillar +3,61 %, Verizon Communications +2,61 %, Coca-Cola +2,54 %, Unitedhealth Group +2,11 %, Apple +1,98 %

Flop-Werte: IBM -5,89 %, Salesforce -4,06 %, Boeing -2,75 %, JPMorgan Chase -2,74 %, American Express -2,04 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.212,05 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Gilead Sciences +10,03 %, Micron Technology +8,90 %, NXP Semiconductors +5,79 %, Western Digital +5,51 %, Monolithic Power Systems +4,94 %

Flop-Werte: Shopify -9,46 %, Atlassian Registered (A) -6,42 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,25 %, CoStar Group -5,09 %, DoorDash Registered (A) -5,02 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.946,44 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Generac Holdings +20,30 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +10,97 %, Gilead Sciences +10,03 %, Micron Technology +8,90 %, Universal Health Services (B) +8,68 %

Flop-Werte: CBRE Group Registered (A) -14,53 %, Carvana Registered (A) -10,40 %, Leidos Holdings -10,11 %, Charles River Laboratories International -9,48 %, Assurant -7,29 %