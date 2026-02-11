IBM - Aktie stürzt rapide ab - 11.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von -5,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der IBM Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,89 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten IBM Aktionäre einen Verlust von -13,78 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um -7,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei IBM auf -11,20 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,46 % 1 Monat -11,80 % 3 Monate -13,78 % 1 Jahr +1,89 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 935 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 216,11 Mrd.EUR € wert.

Während deutsche Indizes schwächeln und vor allem Nebenwerte unter Druck stehen, zeigen sich die US-Börsen robuster – mit leichten Gewinnen und teils starken Einzelwerten.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von IBM

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,08 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -0,74 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,81 %. Oracle verliert -2,08 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -2,58 %.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.