    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz widerspricht Macron bei Bevorzugung von EU-Unternehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz lehnt Bevorzugung europäischer Produkte ab.
    • Setzt auf "Made with Europe" für strategische Sektoren.
    • Macron fordert Quoten für "Made in Europe"-Produkte.
    Merz widerspricht Macron bei Bevorzugung von EU-Unternehmen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ANTWERPEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz lehnt eine umfassende Bevorzugung europäischer Produkte bei Verwendung öffentlicher Gelder zur Stärkung der Wirtschaft des Kontinents ab. Er setze sich für einen Ansatz "Made with Europe" ("Mit Europa gemacht") ein, so Merz bei einem Gipfeltreffen mit Wirtschaftsvertretern und anderen Staats- und Regierungschefs in Antwerpen.

    Der Bundeskanzler stellt sich damit gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Quoten für Produkte "Made in Europe" ("In Europa gemacht") einführen will. Macron bemängelte, dass Europa oft in nicht-europäische Lösungen investiere. Dazu fand er in der belgischen Hafenstadt deutliche Worte: "Wir sind verrückt."

    "Made in Europe" könnte zu eng gefasst sein, mahnte Merz. Europäische Präferenzregeln müssten "klug" eingesetzt werden - nur für kritische, strategische Sektoren und nur als letztes Mittel. "Und wir brauchen unsere Handelspartner, wir müssen sie einbeziehen", so der CDU-Politiker.

    EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich offen für den französischen Vorstoß, knüpfte ihn aber auch an Bedingungen. Eine bevorzugte Behandlung europäischer Firmen müsse mit den industriellen Prioritäten in Einklang stehen und auf einer soliden wirtschaftlichen Analyse beruhen. Präsident Macron wirbt seit langem für die eingebaute Präferenz bei öffentlichen Investitionen, die auch als "Buy European" ("Kauf europäisch") bekannt ist./wea/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz widerspricht Macron bei Bevorzugung von EU-Unternehmen Bundeskanzler Friedrich Merz lehnt eine umfassende Bevorzugung europäischer Produkte bei Verwendung öffentlicher Gelder zur Stärkung der Wirtschaft des Kontinents ab. Er setze sich für einen Ansatz "Made with Europe" ("Mit Europa gemacht") ein, so …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     