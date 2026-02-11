Merz widerspricht Macron bei Bevorzugung von EU-Unternehmen

ANTWERPEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz lehnt eine umfassende Bevorzugung europäischer Produkte bei Verwendung öffentlicher Gelder zur Stärkung der Wirtschaft des Kontinents ab. Er setze sich für einen Ansatz "Made with Europe" ("Mit Europa gemacht") ein, so Merz bei einem Gipfeltreffen mit Wirtschaftsvertretern und anderen Staats- und Regierungschefs in Antwerpen.

Der Bundeskanzler stellt sich damit gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Quoten für Produkte "Made in Europe" ("In Europa gemacht") einführen will. Macron bemängelte, dass Europa oft in nicht-europäische Lösungen investiere. Dazu fand er in der belgischen Hafenstadt deutliche Worte: "Wir sind verrückt."