Donald Trump feiert die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten - aber die Bitcoin-Trader waren wieder einmal schlauer als die Wall Street. Denn die (vermeintlich!) besseren Arbeitsmarktdaten sind nicht nur Fake, weil sie auf einem falschen Berechnungs-Modell des BLS basieren, sondern es waren die berüchtigten "saisonal adjustments" und das ebenso fragwürdige Birth/Death-Model, die die Daten nach oben frisiert haben (das war schon unter Biden der Fall). Trump aber feiert die Fake-Daten und schrieb heute ernsthaft, dass deswegen doch die Zinsen sinken könnten (aufgrund der Stärke der USA). Die Märkte hingegen verstehen - anders als Trump - dass das Gegenteil in der Logik einer Notenbank der Fall ist: warum sollte die Fed bald die Zinsen senken bei solidem Arbeitsmarkt und nach wie vor hoher Inflation?

Hinweise aus Video:

Das Video "Trump feiert Fake-Zahlen, Bitcoin schlauer als Wall Street!" sehen Sie hier..