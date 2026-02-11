    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    333 Aufrufe 333 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump feiert Fake-Zahlen, Bitcoin schlauer als Wall Street!

    Denn die (vermeintlich!) besseren Arbeitsmarktdaten sind nicht nur Fake, weil sie auf einem falschen Berechnungs-Modell des BLS basieren

    Donald Trump feiert die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten - aber die Bitcoin-Trader waren wieder einmal schlauer als die Wall Street. Denn die (vermeintlich!) besseren Arbeitsmarktdaten sind nicht nur Fake, weil sie auf einem falschen Berechnungs-Modell des BLS basieren, sondern es waren die berüchtigten "saisonal adjustments" und das ebenso fragwürdige Birth/Death-Model, die die Daten nach oben frisiert haben (das war schon unter Biden der Fall). Trump aber feiert die Fake-Daten und schrieb heute ernsthaft, dass deswegen doch die Zinsen sinken könnten (aufgrund der Stärke der USA). Die Märkte hingegen verstehen - anders als Trump - dass das Gegenteil in der Logik einer Notenbank der Fall ist: warum sollte die Fed bald die Zinsen senken bei solidem Arbeitsmarkt und nach wie vor hoher Inflation?

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: Rohstoffe handeln - kostenloses Webinar:
    www.rohstoff-workshop.de

    2. Europa und USA: Droht ein Kapitalkrieg um US-Staatsanleihen?

     

    Das Video "Trump feiert Fake-Zahlen, Bitcoin schlauer als Wall Street!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump feiert Fake-Zahlen, Bitcoin schlauer als Wall Street! Donald Trump feiert die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten - aber die Bitcoin-Trader waren wieder einmal schlauer als die Wall Street
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     