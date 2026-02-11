    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro gibt nach starkem US-Arbeitsmarktbericht etwas nach

    • Euro nach US-Arbeitsmarktbericht gefallen auf 1,1883 USD
    • EZB-Referenzkurs bei 1,1900 USD, Dollar kostet 0,8403 Euro
    • Starke Beschäftigungszahlen dämpfen Leitzinssenkungen Aussicht
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1883 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1900 (Dienstag: 1,1894) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8403 (0,8407) Euro gekostet.

    Der US-Arbeitsmarktbericht fiel im Januar stärker als erwartet aus. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem legten die Stundenlöhne stärker als erwartet zu.

    Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung einiger Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Es gibt aber auch Stimmen, die weitere Zinssenkungen für möglich halten. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - außerhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie des öffentlichen Sektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, hieß es dazu von der ING Bank./ajx/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
