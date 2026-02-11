Devisen
Euro gibt nach starkem US-Arbeitsmarktbericht etwas nach
- Euro nach US-Arbeitsmarktbericht gefallen auf 1,1883 USD
- EZB-Referenzkurs bei 1,1900 USD, Dollar kostet 0,8403 Euro
- Starke Beschäftigungszahlen dämpfen Leitzinssenkungen Aussicht
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1883 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1900 (Dienstag: 1,1894) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8403 (0,8407) Euro gekostet.
Der US-Arbeitsmarktbericht fiel im Januar stärker als erwartet aus. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem legten die Stundenlöhne stärker als erwartet zu.
Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung einiger Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Es gibt aber auch Stimmen, die weitere Zinssenkungen für möglich halten. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - außerhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie des öffentlichen Sektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, hieß es dazu von der ING Bank./ajx/he
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief