Wolters Kluwer Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 11.02.2026

Mit einer Performance von -5,25 % musste die Wolters Kluwer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Wolters Kluwer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 63,14€, mit einem Minus von -5,25 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Wolters Kluwer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -34,21 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -11,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Wolters Kluwer um -29,93 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,96 % 1 Monat -32,06 % 3 Monate -34,21 % 1 Jahr -65,12 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,69 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Wolters Kluwer

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,50 %.

Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.