Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 11.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen stark gefallen, was auf Ängste vor KI-Ersatz und einen allgemeinen Abverkauf im Software-Sektor zurückzuführen ist. Analysten wie Ives halten den Rückgang für übertrieben und betonen die anhaltende Relevanz von Softwarelösungen. Trotz der Herausforderungen bleibt Salesforce für viele Unternehmen unverzichtbar.