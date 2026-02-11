Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 11.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
IBM
Tagesperformance: -6,23 %
Platz 1
Performance 1M: -12,07 %
Salesforce
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 2
Performance 1M: -31,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen stark gefallen, was auf Ängste vor KI-Ersatz und einen allgemeinen Abverkauf im Software-Sektor zurückzuführen ist. Analysten wie Ives halten den Rückgang für übertrieben und betonen die anhaltende Relevanz von Softwarelösungen. Trotz der Herausforderungen bleibt Salesforce für viele Unternehmen unverzichtbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 3
Performance 1M: +23,28 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 4
Performance 1M: +20,92 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 5
Performance 1M: +6,34 %
Boeing
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 6
Performance 1M: +1,49 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 7
Performance 1M: -22,30 %
American Express
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 8
Performance 1M: -5,41 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 9
Performance 1M: -15,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige Nutzer erwarten einen Gewinn je Aktie zwischen 18 und 20 Dollar und sehen die Aktie mit einem KGV von 25 als günstig an. Andere warnen jedoch vor einer möglichen Korrektur, die erst am Anfang stehen könnte, mit Zielzonen zwischen 130$ und 221$. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Volatilität, die durch automatisiertes Trading verstärkt wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
