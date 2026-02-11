Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Micron Technology
Tagesperformance: +10,80 %
Platz 1
Performance 1M: +6,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positiv wird die frühere Lieferung von HBM4 hervorgehoben, während Unsicherheiten durch die Konkurrenz von Samsung und SK Hynix bestehen. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen um ca. 20% nachgegeben, was teilweise auf überbewertete positive Nachrichten und negative Marktpsychologie zurückzuführen ist. Die Anleger sind gespannt auf zukünftige Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Gilead Sciences
Tagesperformance: +10,20 %
Platz 2
Performance 1M: +26,95 %
Shopify
Tagesperformance: -10,18 %
Platz 3
Performance 1M: -34,87 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -6,75 %
Platz 4
Performance 1M: -43,10 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -6,44 %
Platz 5
Performance 1M: -19,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung schwankt zwischen 60 und 70 Euro, wobei 67 Euro als möglicher Boden gesehen wird. MSTR wird als stabiler Hebel für Bitcoin betrachtet, jedoch gibt es Bedenken, da der Bitcoin-Kurs unter dem durchschnittlichen Einstandswert von MSTR liegt. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung dominiert die Diskussion.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
CoStar Group
Tagesperformance: -6,03 %
Platz 6
Performance 1M: -21,70 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 7
Performance 1M: +28,30 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 8
Performance 1M: +2,18 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 9
Performance 1M: +5,80 %
Intuit
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 10
Performance 1M: -40,88 %
Workday (A)
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 11
Performance 1M: -32,61 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 12
Performance 1M: +2,75 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 13
Performance 1M: -25,38 %
Paychex
Tagesperformance: -4,97 %
Platz 14
Performance 1M: -19,13 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 15
Performance 1M: +16,42 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 16
Performance 1M: -20,89 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 17
Performance 1M: -14,60 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 18
Performance 1M: -18,91 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 19
Performance 1M: +0,22 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 20
Performance 1M: +1,47 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 21
Performance 1M: +5,08 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 22
Performance 1M: -20,22 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 23
Performance 1M: +7,40 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 24
Performance 1M: -29,16 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 25
Performance 1M: +27,96 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 26
Performance 1M: -7,46 %
Analog Devices
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 27
Performance 1M: +9,54 %
PayPal
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 28
Performance 1M: -29,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Viele Anleger erwarten, dass der Kurs weiter fallen wird, möglicherweise unter 30 USD, und sehen keine Anzeichen für eine Bodenbildung. Die Unsicherheit über die Strategie des neuen CEOs und der starke Wettbewerbsdruck führen zu einer abwartenden Haltung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von 40%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 29
Performance 1M: -28,78 %
Palantir
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 30
Performance 1M: -23,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -% in den letzten 14 Tagen halten viele Anleger an der Aktie fest, da sie das langfristige Potenzial und positive Auftragsnachrichten, wie die Verlängerung mit Airbus, sehen. Die Diskussion über das hohe KGV und die fundamentalen Stärken zeigt, dass die Meinungen variieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 31
Performance 1M: -17,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Take-Two Interactive Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und von einer Stabilität über 160 ausgehen (Beitrag 2), äußern andere Bedenken über einen möglichen Rückgang auf 140 (Beitrag 3). Viele warten auf das Q4, um strategische Entscheidungen zu treffen (Beitrag 4). Insgesamt wird eine positive Kursentwicklung bis 2026 erwartet (Beitrag 5). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war jedoch volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Take-Two Interactive Software eingestellt.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 32
Performance 1M: +16,28 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 33
Performance 1M: +9,26 %
Netflix
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 34
Performance 1M: -13,01 %
Adobe
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 35
Performance 1M: -24,96 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 36
Performance 1M: +18,93 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 37
Performance 1M: +8,20 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 38
Performance 1M: +21,10 %
Paccar
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 39
Performance 1M: +4,32 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 40
Performance 1M: +5,42 %
