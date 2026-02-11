Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Generac Holdings
Tagesperformance: +17,33 %
Platz 1
Performance 1M: +41,44 %
CBRE Group Registered (A)
Tagesperformance: -12,46 %
Platz 2
Performance 1M: -14,74 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: -11,01 %
Platz 3
Performance 1M: -14,53 %
Micron Technology
Tagesperformance: +10,84 %
Platz 4
Performance 1M: +6,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positiv wird die frühere Lieferung von HBM4 hervorgehoben, während Unsicherheiten durch die Konkurrenz von Samsung und SK Hynix bestehen. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen um ca. 20% nachgegeben, was teilweise auf überbewertete positive Nachrichten und negative Marktpsychologie zurückzuführen ist. Die Anleger sind gespannt auf zukünftige Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +10,44 %
Platz 5
Performance 1M: +17,84 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +10,30 %
Platz 6
Performance 1M: +26,95 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -9,22 %
Platz 7
Performance 1M: -27,76 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +8,68 %
Platz 8
Performance 1M: +9,55 %
Assurant
Tagesperformance: -8,29 %
Platz 9
Performance 1M: -11,46 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -7,39 %
Platz 10
Performance 1M: -26,88 %
Intercontinental Exchange
Tagesperformance: -7,26 %
Platz 11
Performance 1M: -10,48 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +7,10 %
Platz 12
Performance 1M: +10,68 %
Martin Marietta Materials
Tagesperformance: -6,97 %
Platz 13
Performance 1M: +5,58 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 14
Performance 1M: -11,51 %
Block (A)
Tagesperformance: -6,75 %
Platz 15
Performance 1M: -19,09 %
Coinbase
Tagesperformance: -6,45 %
Platz 16
Performance 1M: -36,42 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -6,41 %
Platz 17
Performance 1M: -21,71 %
IBM
Tagesperformance: -6,36 %
Platz 18
Performance 1M: -12,17 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 19
Performance 1M: +46,17 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -6,13 %
Platz 20
Performance 1M: -31,84 %
Boston Properties
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 21
Performance 1M: -11,29 %
CoStar Group
Tagesperformance: -6,00 %
Platz 22
Performance 1M: -21,70 %
Willis Towers Watson
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 23
Performance 1M: -17,31 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,84 %
Platz 24
Performance 1M: +28,30 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 25
Performance 1M: +2,18 %
American International Group
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 26
Performance 1M: +3,68 %
Paycom Software
Tagesperformance: -5,76 %
Platz 27
Performance 1M: -26,81 %
Intuit
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 28
Performance 1M: -40,88 %
Workday (A)
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 29
Performance 1M: -32,61 %
Becton Dickinson
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 30
Performance 1M: -17,85 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 31
Performance 1M: +5,80 %
Jacobs Solutions
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 32
Performance 1M: +7,92 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 33
Performance 1M: +2,85 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 34
Performance 1M: -12,69 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 35
Performance 1M: +12,63 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 36
Performance 1M: +32,24 %
Eaton
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 37
Performance 1M: +21,05 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 38
Performance 1M: +16,42 %
Albemarle
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 39
Performance 1M: +2,61 %
Corning
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 40
Performance 1M: +53,77 %
