Google und Mercedes investieren in Robotik-Perle Apptronik

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von bestehenden Investoren wie Google, Mercedes-Benz und B Capital, zudem stießen namhafte neue Geldgeber wie AT&T Ventures, John Deere & Co. und die Qatar Investment Authority hinzu. Diese Runde ist eine Erweiterung der bereits im Februar 2025 abgeschlossenen Fundraising-Maßnahme in Höhe von 415 Millionen US-Dollar. Die hohe Nachfrage von Investoren nach der ersten Runde führte dazu, dass die Bewertung nun deutlich übertroffen wurde.

Nach einer neuen Finanzierungsrunde wird das US-Robotik-Startup Apptronik nun mit mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar bewertet - dreimal so viel wie bei der ersten Series-A-Runde im vergangenen Jahr.

Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, da immer mehr Investoren Milliardenbeträge in humanoide Roboter-Startups wie Figure AI und Dexterity investieren. Diese setzen auf eine schnellere kommerzielle Adaption dank fortschrittlicher KI-Technologien.

Gegründet wurde Apptronik 2016. Das Unternehmen arbeitet bereits mit großen Partnern wie Mercedes-Benz, GXO Logistics und Jabil zusammen. Auch eine strategische Partnerschaft mit Google DeepMind wurde geschlossen, um humanoide Roboter auf Basis von Gemini Robotics, einer Reihe von KI-Modellen von Google, zu entwickeln.

Mit den neuen Mitteln plant Apptronik, neue Versionen seines Roboters "Apollo" zu entwickeln, die Produktion auszubauen und die Belegschaft über die derzeit 300 Mitarbeiter hinaus zu vergrößern. Ein weiteres Ziel ist der Bau einer Trainings- und Datensammelstelle in Austin sowie ein Büro in Kalifornien.

Apollo kombiniert Beine mit Rädern, um sich in industriellen Umgebungen fortzubewegen. Die Vision von Apptronik ist es, menschenähnliche Roboter zu schaffen, die bestehende Maschinen und spezialisierte Arbeitsstationen ersetzen könnten.

CEO Jeff Cardenas erklärte, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren mit einer Vielzahl von Robotereinsätzen in Fabriken und Lagerhäusern rechnet. Langfristig wird auch der Eintritt in den Bereich der Assistenzpflege und den privaten Haushalt angestrebt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,14 € , was eine Steigerung von +4,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer