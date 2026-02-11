RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 235 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 204,5 auf Tradegate (11. Februar 2026, 21:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +2,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 38,71 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +15,14 %/+46,99 % bedeutet.