ANALYSE-FLASH
RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 235 Euro
- RBC belässt Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform"
- Kursziel für Deutsche Börse liegt bei 235 Euro
- Eckdaten entsprechen Markterwartungen, Ausblick bestätigt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Eckdaten entsprächen den Markterwartungen und den Ausblick auf 2026 habe der Börsenbetreiber bestätigt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 204,5 auf Tradegate (11. Februar 2026, 21:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +2,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 38,71 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +15,14 %/+46,99 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Boerse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der nachfolgende Artikel spiegelt auch meine Meinung wieder:
Bild: https://cdn.zonebourse.com/static/instruments-logo-449617
Der bisherige Haupthandel von 9:00–17:30 Uhr wird um einen Früh- und Späthandel erweitert – und du hast dadurch von 8:00 bis 22:00 Uhr durchgehend Zugang zu Europas größtem liquiden Börsenplatz, wenn deine Bank oder Broker mitmacht. Wer dabei ist, siehst du im Kasten
Hmm, ja, du hast total Recht gehabt. Aber sowas von.... !