ANALYSE-FLASH
RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
- RBC stuft EssilorLuxottica auf "Outperform" ein.
- Kursziel bleibt bei 320 Euro, Umsatz über Erwartungen.
- Ebit 2025 im Rahmen der Erwartungen trotz Gegenwind.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,83 % und einem Kurs von 277 auf Tradegate (11. Februar 2026, 21:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +9,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 130,32 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 343,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +13,68 %/+27,89 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 320 Euro