    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft EssilorLuxottica auf "Outperform" ein.
    • Kursziel bleibt bei 320 Euro, Umsatz über Erwartungen.
    • Ebit 2025 im Rahmen der Erwartungen trotz Gegenwind.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
    Foto: EssilorLuxottica

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EssilorLuxottica!
    Long
    229,53€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 12,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    272,52€
    Basispreis
    2,55
    Ask
    × 9,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    EssilorLuxottica

    +11,21 %
    +9,83 %
    -10,45 %
    -21,55 %
    -7,21 %
    +49,27 %
    +91,70 %
    +147,08 %
    +362,79 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,83 % und einem Kurs von 277 auf Tradegate (11. Februar 2026, 21:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +9,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 130,32 Mrd..

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 343,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +13,68 %/+27,89 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 320 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 320,00, was eine Steigerung von +27,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     