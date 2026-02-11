EssilorLuxottica - Aktie gewinnt kräftig - 11.02.2026

Der heutige Anstieg bei EssilorLuxottica konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -21,55 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit einer Performance von +11,21 % konnte die EssilorLuxottica Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die EssilorLuxottica Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,63 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 281,30€, mit einem Plus von +11,21 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

EssilorLuxottica ist ein globaler Marktführer in der Augenoptik, bekannt für starke Marken und innovative Produkte.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,41 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

EssilorLuxottica Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,83 % 1 Monat -10,45 % 3 Monate -21,55 % 1 Jahr -7,21 %

Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,49 Mrd.EUR € wert.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im …

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische …

EssilorLuxottica Aktie jetzt kaufen?

Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.