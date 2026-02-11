JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nicht nur das Nachfrage-Umfeld sei stark, auch die besser als gedacht ausgefallenen Margen ragten heraus. Diese reflektierten die Finanzdisziplin des Konzerns und frühere Preisanstrengungen und seien nicht nur ein Thema der Endmärkte, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er hob seine Gewinnschätzungen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 163,0EUR auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
