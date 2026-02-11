    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    ANALYSE-FLASH

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für Siemens Energy auf 200 Euro.
    • Starke Nachfrage und gute Margen überzeugen Analysten.
    • Gewinnschätzungen wurden nach Quartalszahlen angehoben.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Overweight'
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nicht nur das Nachfrage-Umfeld sei stark, auch die besser als gedacht ausgefallenen Margen ragten heraus. Diese reflektierten die Finanzdisziplin des Konzerns und frühere Preisanstrengungen und seien nicht nur ein Thema der Endmärkte, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er hob seine Gewinnschätzungen an./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    153,27€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    172,79€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Siemens Energy

    +6,09 %
    +6,31 %
    +29,74 %
    +52,13 %
    +185,39 %
    +763,25 %
    +419,21 %
    +655,60 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 163,0 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 130,27 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -20,23 %/+22,72 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 200 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00, was eine Steigerung von +22,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Siemens Energy-Aktie: Streit um realistische Kursziele (ca. 160 vs. 220+), KI-genannte Langfristprognosen, hohe Erwartungen an sehr starke Quartalszahlen und Ausblick, fundamentale Sorge über Siemens Gamesa als Risikofaktor, technische Debatten (Aufwärtstrend, Rückläufer
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nicht nur das Nachfrage-Umfeld sei stark, auch die besser als gedacht ausgefallenen Margen ragten heraus. Diese …