JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Siemens Energy auf 200 Euro.
- Starke Nachfrage und gute Margen überzeugen Analysten.
- Gewinnschätzungen wurden nach Quartalszahlen angehoben.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nicht nur das Nachfrage-Umfeld sei stark, auch die besser als gedacht ausgefallenen Margen ragten heraus. Diese reflektierten die Finanzdisziplin des Konzerns und frühere Preisanstrengungen und seien nicht nur ein Thema der Endmärkte, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er hob seine Gewinnschätzungen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 163,0 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 130,27 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -20,23 %/+22,72 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 200 Euro
Rückläufer unter 150: Kaufgelegenheit oder Warnsignal nach Doppeltop? Die HV am 26.2. sollte zumindest noch stabile bis leicht steigenden Kurse ermöglichen denn an diesem Tag gibt es Zahlen und einen soliden Ausblick. Danach könnte das Interesse an der Aktie etwas abflachen.