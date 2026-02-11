JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 163,0 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 130,27 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -20,23 %/+22,72 % bedeutet.