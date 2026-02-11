JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal lägen im Rahme der Erwartungen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob die solide Wachstumsbeschleunigung im Bereich Software Solutions hervor./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 203,8EUR auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



