JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Tom Mills betonte am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers die starke Entwicklung im Bereich SaaS (Software as a Service). Die Zahlen insgesamt lägen im Rahmen der Erwartungen./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 203,8EUR auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



