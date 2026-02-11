JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Tom Mills betonte am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers die starke Entwicklung im Bereich SaaS (Software as a Service). Die Zahlen insgesamt lägen im Rahmen der Erwartungen./rob/ajx/he
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 203,8EUR auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
