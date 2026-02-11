Cisco erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Anleger dennoch unzufrieden

Die im Dow Jones und Nasdaq 100 gelistete Cisco-Aktie gab im nachbörslichen Handel dennoch um knapp fünf Prozent nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe./he/so

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,57 % und einem Kurs von 67,03 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -6,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 284,52 Mrd..

Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 73,00US-Dollar was eine Bandbreite von +4,17 %/+8,64 % bedeutet.