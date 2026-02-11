Cisco erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Anleger dennoch unzufrieden
- Cisco hebt Umsatzprognose für 2025/26 an.
- Q2-Umsatz steigt um 10% auf 15,3 Milliarden Dollar.
- Aktie fällt nachbörslich um 5% wegen Margenprognose.
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen zweiten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 61,2 bis 61,7 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 60,2 bis 61 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,13 bis 4,17 Dollar erreichen, nach 4,08 bis 4,14 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.
Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 10 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar nach oben. In allen Regionen und Kundenmärkten seien die Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dieses Wachstum habe sich zudem beschleunigt.
Die im Dow Jones und Nasdaq 100 gelistete Cisco-Aktie gab im nachbörslichen Handel dennoch um knapp fünf Prozent nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe./he/so
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie
Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,57 % und einem Kurs von 67,03 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -6,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 284,52 Mrd..
Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 73,00US-Dollar was eine Bandbreite von +4,17 %/+8,64 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Cisco Systems - 878841 - US17275R1023
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Cisco Systems. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Erwartetes EPS bei 4 Dollar, damit immer noch relativ günstig bewertet. Dividende auch solide. Bleibt in meinem Depot.
Hoffe diesmal mit Substanz.
Kenne noch Zeiten da wurde csco nachgesagt nie unter 50 $ zu fallen.
Dann sind sie im Tief so ca 8 $ gewesen.
Aktien halt - vertraue nur deinem eigenen Urteil , dann braucht man später keinem die Schuld geben außer dir selbst. 😎