McDonald's über Prognosen nach Fokus auf billigere Menüs
- McDonald's Umsatz in den USA stieg um 6,8 Prozent.
- Weltweite Verkäufe wuchsen um 5,7 Prozent im Quartal.
- Günstige Menü-Angebote helfen Kunden mit niedrigem Einkommen.
CHICAGO (dpa-AFX) - Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den Vereinigten Staaten hat McDonald's im vergangenen Quartal zu beschleunigtem Wachstum verholfen. Im US-Markt stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 6,8 Prozent, während Analysten im Schnitt mit einem Plus von 5,4 Prozent gerechnet hatten. Zugleich war das US-Geschäft im Vorjahresquartal von einem Kolibakterien-Ausbruch gebremst worden.
Weltweit wuchsen die Verkäufe auf vergleichbarer Basis um 5,7 Prozent. Am Markt war im Schnitt ein Plus von 3,9 Prozent erwartet worden. Der weltweite Quartalsumsatz des Schnellrestaurant-Konzerns stieg im Jahresvergleich um zehn Prozent auf sieben Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 2,16 Milliarden Dollar, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
McDonald's und andere Fast-Food-Ketten nahmen im US-Markt günstigere Menü-Bündel ab Preisen von 5 Dollar ins Angebot. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten. McDonald's-Chef Chris Kempczinski betonte, dass man den Kunden zugehört habe./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie
Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 271,2 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.
Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 193,88 Mrd..
McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,33USD. Von den letzten 6 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +13,86 %/+28,55 % bedeutet.
