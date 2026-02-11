McDonald's über Prognosen nach Fokus auf billigere Menüs

McDonald's und andere Fast-Food-Ketten nahmen im US-Markt günstigere Menü-Bündel ab Preisen von 5 Dollar ins Angebot. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten. McDonald's-Chef Chris Kempczinski betonte, dass man den Kunden zugehört habe./so/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 271,2 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 193,88 Mrd..

McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,33USD. Von den letzten 6 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +13,86 %/+28,55 % bedeutet.