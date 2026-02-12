    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTata Consultancy Services AktievorwärtsNachrichten zu Tata Consultancy Services
    TOKYO CREATIVE SALON 2026 Programm hebt stadtweite Kreativität in ganz Tokio hervor

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    TOKYO, 12.Februar 2026 /PRNewswire/ -- TOKYO CREATIVE SALON 2026 (TCS2026) wird unter seinem Kernkonzept FUTURE VINTAGE ein erweitertes Programmangebot präsentieren, das den Besuchern ein stadtweites Erlebnis zeitgenössischer Kreativität in ganz Tokio bietet.

    TOKYO CREATIVE SALON 2026 main image

    Stadtweites Programm

    Im Mittelpunkt von TCS2026 steht das City Wide Program, das Tokio selbst in eine kreative Plattform verwandelt. In neun Bereichen - jeder mit seiner eigenen Geschichte, Kultur und Identität - werden in der ganzen Stadt Installationen aus den Bereichen Mode, Design, Kunst und Handwerk zu sehen sein. Die Besucher sind eingeladen, zwischen den Bezirken zu spazieren, der Kreativität im städtischen Alltag zu begegnen und die vielfältigen Ausdrucksformen Tokios durch Bewegung und Erkundung zu erleben.

    Tokyo Vintage Fashion Week

    Ein neues offizielles Programm, Tokyo Vintage Fashion Week, wird vom 13. März bis zum 15. März 2026, im Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza stattfinden.

    Etwa 100 Anbieter werden auf einem Vintage-Markt verschiedenste Artikel anbieten und eine Modenschau veranstalten, bei der die Geschichten, Zusammenhänge und die Handwerkskunst, die in den Vintage-Stücken stecken, neu interpretiert werden. Das Programm zeigt, wie sich die Vintage-Kultur weiterentwickelt und mit zukünftigen Stilen verbunden wird.

    Fokus Ausstellung: "Tokio Trace"

    Tokyo Trace ist eine Schwerpunktausstellung, die untersucht, wie Tokyo den kreativen Ausdruck prägt. Die Stadt dient nicht nur als Kulisse, sondern hinterlässt Spuren durch Begegnungen, Landschaften und kulturelle Schichten.

    Im Mittelpunkt der ersten Ausgabe steht NOMARHYTHM TEXTILE, eine weltweit anerkannte japanische Textilmarke, die untersucht, wie der Einfluss Tokios in ihren kreativen Prozess eingeflossen ist. Die Ausstellung findet vom 13. März bis 15. März 2026 im Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza statt.

    Zusammenarbeit mit den Mainichi Fashion Awards

    Wie im vergangenen Jahr wird die TCS2026 mit den Mainichi Fashion Awards zusammenarbeiten, einer der etabliertesten Modeauszeichnungen Japans, die 1983 gegründet wurde. Durch diese Partnerschaft beleuchtet der TCS die japanische Modekultur sowohl aus historischer als auch aus aktueller Sicht und stärkt seine internationale Präsenz.

    Über das TCS2026-Logo

    Das Logo TCS2026 symbolisiert die Fähigkeit Tokios, ständig neue Stile zu entwickeln und dabei die angesammelten kulturellen Schichten zu berücksichtigen. Inspiriert von Kirschblüten - einem Symbol des Frühlings und der Erneuerung - spiegelt das Design die kreative Energie der Stadt wider, in der verschiedene Einflüsse zusammenfließen und sich vergangene Ausdrucksformen zu zukünftigen Formen entwickeln.

    Mit diesen Programmen präsentiert der TOKYO CREATIVE SALON 2026 Tokio als lebendiges Archiv der Kreativität, in dem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überschneiden.

    TCS2026 logo

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889618/TCS2026_KV.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2875850/Tokyo_Creative_Salon_Executive_Committee_LPR_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tokyo-creative-salon-2026-programm-hebt-stadtweite-kreativitat-in-ganz-tokio-hervor-302683460.html





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
