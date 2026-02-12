    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    GIGABYTE und NVIDIA GeForce RTX stellen Resident Evil Requiem Bundles vor

    Foto: NVIDIA Corporation

    TAIPEI, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, hat in Zusammenarbeit mit NVIDIA neue Resident Evil Requiem-Bundles angekündigt. Teil dieser Aktion sind dabei ausgewählte Grafikkarten, Desktop-Systeme und Laptops mit NVIDIA GeForce RTX 5070 oder höheren GPUs und Laptop-GPUs. Die GPUs der GeForce RTX 50 Serie basieren auf der NVIDIA Blackwell-Architektur und bieten Gamern und Kreativen umfangreiche Funktionen. Ausgestattet mit hoher KI-Leistung ermöglicht die RTX-50-Serie ein verbessertes Nutzererlebnis und eine fortschrittliche visuelle Darstellung. In Kombination mit den innovativen Kühlungsdesigns von GIGABYTE sind die Bundles darauf ausgelegt, flüssigeres Gameplay und ein noch intensiveres Spielerlebnis in Resident Evil Requiem zu ermöglichen.

    GIGABYTE Collaborates with NVIDIA GeForce RTX for Resident Evil Requiem Bundle

    Die GPUs der GeForce RTX-50-Serie nutzen drei Schlüsseltechnologien, um das Gameplay zu verbessern. Path Tracing simuliert das physikalische Verhalten von Licht, um in Echtzeit 3D-Grafiken zu erzeugen, die an Fotorealismus heranreichen. Neben NVIDIAs neuronalen Rendering-Technologien nutzt DLSS 4 neue KI-Prozesse, mit denen sich die FPS steigern, die Latenz reduzieren und die Bildqualität verbessern lassen. Gleichzeitig hilft NVIDIA Reflex dabei, die Systemlatenz weiter zu senken und so eine reaktionsschnellere Steuerung zu ermöglichen.

    Für ausgewählte Grafikkarten bietet GIGABYTE mehrere Kühllösungen an, die auf unterschiedliche Bauweisen und Leistungsanforderungen zugeschnitten sind. Das WATERFORCE-Kühlsystem ist sowohl als All-in-One- als auch als Wasserblock-Variante für die Modelle GeForce RTX 5090 und RTX 5080 erhältlich und bietet hohe Wärmeableitung sowie leisen Betrieb bei anspruchsvollen Lasten. Das WINDFORCE-Luftkühlsystem nutzt das HAWK-Lüfterdesign und ein hochwertiges wärmeleitendes Gel, um die thermische Effizienz zu steigern. Als Flaggschiff hat GIGABYTE zudem die AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY vorgestellt, die das Hyperburst-Kühlsystem, ein separates PCB-Layout und kompakte Abmessungen kombiniert, um die Luftstromleistung zu erhöhen und den Platzbedarf in Elite-Gaming-Setups zu senken.

    Die Bundle-Aktion umfasst auch ausgewählte Gaming-Systeme, darunter KI-Gaming-Laptops und Gaming-Desktops. Die Gaming-Laptops AORUS MASTER 16, GIGABYTE AERO X16 und GAMING A16 PRO AI sind mit GeForce RTX 5070 oder höheren Laptop-GPUs, dem WINDFORCE Infinity-Kühlsystem sowie dem exklusiven KI-Agenten GiMATE für intelligentere Leistung und Systemsteuerung ausgestattet. Bei den Desktop-Systemen stehen mit dem AORUS PRIME 5 und ausgewählten PRIME 3 Gaming-Desktops Optionen bereit, die umfassende Systemkühlungslösungen und gute Konnektivität für ein nahtloses Plug-and-Play-Gaming-Erlebnis bieten.

    Nutzer, die zwischen dem 10. Februar und dem 16. März eines der für die Bundle-Aktion qualifizierten Produkte erwerben, erhalten einen Aktivierungscode für die Standard Edition von Resident Evil Requiem. Das Spiel kann zwischen dem 27. Februar und dem 16. April aktiviert werden. Weitere Einzelheiten, Teilnahmebedingungen und teilnehmende Produkte finden Sie auf der offiziellen Aktionswebseite.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890839/Resident_Evil_1920x1080.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-und-nvidia-geforce-rtx-stellen-resident-evil-requiem-bundles-vor-302685841.html



