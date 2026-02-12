ACROBiosystems fördert Innovationen bei JPM Spotlight-Sessions von bioSeedin und unterstützt strategisch den Aufbau globaler Partnerschaften

Unter dem Motto „Global Matching of Innovative Assets" (Globale Abstimmung innovativer Assets) trafen sich multinationale Pharmaunternehmen, Investoren und Biotechfirmen, um Lizenzierungsmöglichkeiten und Globalisierungsstrategien zu erkunden. Mehr als 500 Delegierte diskutierten lebhaft über die Förderung einer umfassenden Zusammenarbeit, wobei die Veranstaltung von Lilly, Roche und Fangda Partners gesponsert wurde.

SAN FRANCISCO, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 11. Januar, im Vorfeld der J.P. Morgan 2026, fand in San Francisco der BIOSeedin Winter Innovation Partnering Summit statt. ACROBiosystems, ein wichtiger strategischer Partner, beteiligte sich gemeinsam mit verschiedenen Unternehmen an der Veranstaltung.

Vor dem Hintergrund von „Kapital + Zusammenarbeit" in der globalen medizinischen Innovation hielt ACROBiosystems an seinem Markenversprechen „Connecting the world, your partner from discovery to the clinic" (Wir verbinden die Welt – Ihr Partner von der Entdeckung bis zur Klinik) fest, um Ressourcen zu vernetzen, Partnerschaften zu fördern und globale Innovationen voranzutreiben. Ausgerichtet auf diese Vision liefert es zuverlässige Qualität und rücksichtsvollen Service.

ACROBiosystems richtete eine Networking-Lounge für ausführliche Gespräche mit globalen Pharma- und Biotech-Pionieren ein. Bei den Diskussionen ging es vor allem um die globale Expansion lokal entwickelter Medikamente, einschließlich Lizenzvergabe und -erwerb, klinischer Entwicklung und Marktzugang für eine effiziente Ressourcenausrichtung.

Branchen-Spotlight: globale Strategien und lokale Innovationen

Podium zu Onkologie:

Die Podiumsteilnehmer wiesen auf die einzigartigen Stärken Chinas in Bezug auf klinische Geschwindigkeit, Plattform-Iteration und Portfoliostrategie hin und prognostizierten für die kommenden Jahre weltweit wettbewerbsfähige Innovationen in den Bereichen ADC, TCE und neuartige Zell-/Gentherapie.

Podium zu Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel:

Die Experten betonten, dass klinische Studien weniger risikoreich seien, und bestätigten, dass kleine Biotech-Unternehmen die wichtigsten Innovationsmotoren seien, während die multinationalen Unternehmen ihren Vorsprung auf dem kardiovaskulären Markt ausnutzten.

Podium zu Autoimmunkrankheiten:

Bei den Gesprächen ging es insbesondere um die Gestaltung von FIC-Zielen, mit Erkenntnissen über intelligentere Geschäftsstrukturen, regionale Stratifizierung und globale Koordination zur Beschleunigung der Wertschöpfung.

Hochrangige Vertreter globaler Pharma-, Investment- und Biotech-Konzerne moderierten und nahmen an den Sessions teil, darunter Pfizer, Roche, AbbVie, Daiichi-Sankyo, Takeda, bioSeedin, Bayer, Hengrui Pharma, RA Capital Management, Pacific Bridge NY, Hansoh Pharma, GSK, Boehringer Ingelheim, PIVOTAL BIOVENTURE PARTNERS und Fangda Partners.

Adagene, EpimAb Biotherapeutics, Excalipoint Therapeutics, Convalife Pharmaceuticals, Innovative Cellular Therapeutics, Huaota Biopharmaceutical, Leads Biolabs, Youcare Pharmaceutical, Sciwind Biosciences, HighTide Therapeutics, Sirius Therapeutics, Alphamab, ImmuneOnco Biopharmaceuticals, Genrix Biopharmaceutical, Mabwell Bioscience, VelaVigo Bio und Degron Therapeutics präsentierten Pipelines von Antikörpern, Bispecifics, TCE, ADC, molekularen Klebstoffen und dem Bereich der Neuro-Metaboliten.

Informationen zur ACROBiosystems Group

Die ACROBiosystems Group (gegründet 2010, börsennotiert 2021) hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative Produkte und Modelle ein Eckpfeiler der globalen biopharmazeutischen Industrie zu sein. Das Unternehmen ist in 16 Städten weltweit vertreten und unterhält langfristige Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen und akademischen Instituten. Zu den Tochtergesellschaften gehören ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital und ACRODiagnostics.

Das Produktportfolio umfasst rekombinante Proteine, Kits, Antikörper und Dienstleistungen, die durch ein strenges Qualitätskontrollsystem für F&E- und kommerzielle Produktionsanwendungen unterstützt werden.

Durch die kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien und Produkte schafft die ACROBiosystems Group einen Mehrwert für die globale Pharmaindustrie und unterstützt ihre Partner, die sich für die Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung und die Verbesserung der globalen Gesundheit einsetzen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/acrobiosystems-fordert-innovationen-bei-jpm-spotlight-sessions-von-bioseedin-und-unterstutzt-strategisch-den-aufbau-globaler-partnerschaften-302685863.html