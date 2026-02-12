Eskaliert der Streit bei Barrick Mining und Newmont? Gold-Perle DRC Gold startet endlich durch! In den vergangenen Wochen war der sichere Hafen Gold nichts für schwache Nerven. Doch nach der Korrektur hat sich der Preis für das Edelmetall erstaunlich schnell wieder über die Marke von 5.000 USD hochgearbeitet. Mehr als eine Nervenschlacht …



