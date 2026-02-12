Bloom Energy zeigt Plug Power, wie es geht! SMA Solar und RE Royalties Aktie STARK!
Foto: esg-aktien.de
Beim Blick auf Bloom Energy läuft bei Plug Power wirklich etwas falsch. Beide sind Spezialisten für Brennstoffenzellen, der eine verdient kräftig am Boom bei KI-Rechenzentren, während der andere ums Überleben kämpft. Auch beim Blick auf JinkoSolar und SMA Solar gibt es einen klaren Gewinner. Die Aktie des deutschen Wechselrichterherstellers hat sich mehr als verdoppelt. Langsam scheint der Aktie aber die Luft auszugehen, oder bringt die jüngste Meldung neue Impulse? Während die Aktie von Bloom Energy bereits als KI-Gewinner identifiziert wurde, könnte dies bei RE Royalties noch bevorstehen. Derzeit nimmt die Dividenden-Perle Fahrt auf und ist weiterhin sehr attraktiv.
