    Carl Zeiss Meditec mit Details zu Quartalszahlen - Prognose im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorstand präsentiert Q1-Ergebnisse am Donnerstag.
    • Prognose wackelt nach schwachem Jahresstart.
    • Update zu Sparmaßnahmen und Jahreszielen folgt.
    Carl Zeiss Meditec mit Details zu Quartalszahlen - Prognose im Fokus
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Jenaer Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec legt am Donnerstag die Details zu den Ergebnissen des ersten Quartals des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 vor. Die wichtigsten Eckdaten sind seit einigen Wochen bekannt. Da die ersten drei Monate des Jahres schwach verlaufen sind, wackelt die Prognose. Der Konzern hatte im Januar angekündigt, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht zu erreichen sind.

    Diese sollen nun überprüft werden, hatte es im Januar geheißen. Der Vorstand wolle "schnellstmöglich" ein präzisiertes Jahresziel vorstellen, spätestens aber im Rahmen der Halbjahresergebnisse am 12. Mai, hieß es weiter. Zudem solle es ein Update zu Umbau- und Sparmaßnahmen geben. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben Herausforderungen auf den wichtigen Auslandsmärkten China und USA.

    Am Donnerstag werden die Details für das erste Quartal veröffentlicht. Das Geschäftsjahr des börsennotierten Unternehmens, das auf Geräte und Materialien für Augenärzte spezialisiert ist, beginnt traditionell im Oktober.

    Die Carl Zeiss Meditec AG gehört zu den umsatzstärksten Industrieunternehmen in Ostdeutschland. Beschäftigt werden im In- und Ausland rund 5.800 Mitarbeiter, die Laser, OP-Mikroskope, Geräte sowie künstliche Linsen zur Behandlung von Augenerkrankungen herstellen. Zeiss Meditec ist im MDax der Frankfurter Börse notiert./rot/DP/jha

    Carl Zeiss Meditec

    -1,88 %
    +2,50 %
    -31,77 %
    -33,31 %
    -50,59 %
    -78,54 %
    -78,95 %
    +10,58 %
    -40,77 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 27,72 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,48 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,83 %/+76,77 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
