    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz und Co. suchen Lösungen für abgeschlagene Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Gipfel zur Wirtschaftslage am Donnerstag in Belgien.
    • Hohe Energiepreise und Konkurrenz belasten Europa stark.
    • Uneinigkeit über Lösungsansätze zwischen den Staaten.
    Merz und Co. suchen Lösungen für abgeschlagene Wirtschaft
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BILZEN-HOESELT (dpa-AFX) - Angesichts der strauchelnden Wirtschaft Europas beraten Bundeskanzler Friedrich Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Länder am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) über Wege aus der angespannten Lage. Bei dem Spitzentreffen in einem Wasserschloss im flämischen Teil Belgiens geht es vor allem um die Frage, wie Europa vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Herausforderungen wettbewerbsfähiger werden kann.

    Hohe Energiepreise, viel Papierkram, starke Konkurrenz vor allem aus China und den USA setzen der europäischen Wirtschaft schwer zu. Die Probleme sind teils hausgemacht, teils Folge weltpolitischer Entwicklungen wie der aggressiven Zollpolitik der USA unter Präsident Donald Trump oder der aus EU-Sicht unfairen Handelspolitik Chinas.

    Die EU-Länder sind sich einig, dass die Wirtschaft wieder auf Spur gebracht werden muss - allerdings gehen die Meinungen nach dem Wie bislang teils auseinander. Kanzler Merz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen etwa sprechen sich vor allem für einen Abbau der Bürokratie aus, für Handelsabkommen mit Drittstaaten und dafür, den Binnenmarkt zu stärken und auch hier Hürden abzubauen.

    Der französische Präsident Emmanuel Macron schlägt vor, gemeinsame Schulden aufzunehmen, um Investitionen anzukurbeln. Darüber hinaus plädiert Paris stark dafür, dass Europa künftig europäische Unternehmen bevorzugen soll - beispielsweise bei öffentlichen Aufträgen. Berlin zeigt sich hier zurückhaltender.

    Die Zusammenkunft nahe der niederländischen Stadt Maastricht einen Tag nach einem Treffen von Merz und einiger seiner Amtskollegen mit Vertretern von Europas Industrie ist informeller Natur und vor allem als Austausch gedacht./rdz/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz und Co. suchen Lösungen für abgeschlagene Wirtschaft Angesichts der strauchelnden Wirtschaft Europas beraten Bundeskanzler Friedrich Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Länder am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) über Wege aus der angespannten Lage. Bei dem Spitzentreffen in einem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     