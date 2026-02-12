    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Weiberfastnacht - Straßenkarneval beginnt

    • Weiberfastnacht beginnt am Donnerstag um 11.11 Uhr.
    • Frauen stürmen Rathäuser und übernehmen die Macht.
    • Köln erwartet Hunderttausende, Polizei verstärkt Einsatz.
    KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Am Donnerstag um 11.11 Uhr bricht in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus. Mit Weiberfastnacht oder Altweiberdonnerstag beginnt der Straßenkarneval. In vielen Städten stürmen Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. So nehmen in Düsseldorf die "Möhnen" den Bürgermeister gefangen.

    Vor allem in Köln werden an Weiberfastnacht Hunderttausende Feiernde erwartet. Um den Ansturm zu bewältigen, schickt das Ordnungsamt bis zu 400 Mitarbeiter und rund 2.600 Sicherheitskräfte von externen Dienstleistern in den Einsatz. Die Polizei setzt bis zu 1.500 zusätzliche Beamte ein.

    Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen sich die Karnevalisten auf einen regnerischen Start gefasst machen. Bis Freitag sei mit wiederholten und teils länger anhaltenden Regenfällen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit./cd/DP/jha





