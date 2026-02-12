    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    KI-Rallye im Reich der Mitte

    Zhipu schießt 30 Prozent nach oben – Konkurrent zu OpenAI & Anthropic

    Zhipu führt die Rallye der chinesischen KI-Aktien an – mit einem unglaublichen Anstieg von 30 Prozent! Was steckt hinter diesem Boom? Jetzt lesen, warum Zhipu der neue Liebling der KI-Welt ist!

    Für Sie zusammengefasst
    • Zhipu AI führt mit 30% Anstieg chinesische KI-Rallye an.
    • GLM-5 Modell stellt Konkurrenz zu Google und Anthropic dar.
    • Politische Unterstützung und Investitionen treiben Markt an.
    • Report: Favoritenwechsel
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Chinesische KI-Aktien erleben eine gewaltige Rallye und Zhipu führt den Aufschwung an. Das Unternehmen, das unter dem Namen Knowledge Atlas Technology bekannt ist, verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg von 30 Prozent an der Hongkonger Börse. Aber was steckt hinter dieser explodierenden Kursentwicklung?

    Zhipu AI hat vor Kurzem sein neuestes Modell, GLM-5, vorgestellt – ein Open-Source-Sprachmodell mit verbesserten Codierungsfähigkeiten. Dieses große Sprachmodell hat nicht nur das Potenzial, Google und Anthropic in der KI-Entwicklung herauszufordern, sondern zeigt auch die enorme Konkurrenz, die auf den globalen KI-Markt zukommt. Die Technologie hinter GLM-5 hat Zhipu zu einem der führenden Akteure im Bereich der generativen KI gemacht. Analysten vergleichen es bereits mit den fortschrittlichsten Modellen von Google und anderen internationalen Wettbewerbern.

    Mit Zhipu im Fokus erleben auch andere chinesische KI-Unternehmen einen Höhenflug. MiniMax, ein weiteres Unternehmen aus dem Bereich der generativen KI, sprang um 11 Prozent, nachdem es sein Modell M2.5 mit erweiterten Agentenfunktionen vorgestellt hatte. Diese Unternehmen kämpfen um die Marktführerschaft und sorgen mit ihren Innovationen für Furore.

    Die Rallye in der chinesischen KI-Branche kommt nicht von ungefähr. Während in den USA KI-Innovationen von den großen Tech-Giganten dominiert werden, holen chinesische Unternehmen rasant auf. Der Sektor erhält nicht nur durch private Investitionen Auftrieb, sondern auch durch staatliche Unterstützung. Chinas Führung hat jüngst verstärkt betont, dass die Implementierung von KI in verschiedenen Sektoren eine Schlüsselstrategie für die Zukunft des Landes darstellt.

    Der Aufschwung in den Aktienkursen kommt zeitgleich mit einer erneuten Politikoffensive, die auf die verstärkte Nutzung von KI abzielt. Chinas Premierminister Li Qiang hat kürzlich einen umfassenden Push zur Implementierung von KI in verschiedene Anwendungsbereiche angekündigt. Diese politische Unterstützung sorgt für zusätzliches Vertrauen bei den Investoren und treibt den Markt weiter an.

    Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. In der jüngsten Vergangenheit haben Unternehmen wie DeepSeek und Ant Group mit neuen KI-Produkten nachgelegt, die ebenfalls für Marktbewegungen sorgen. Auch deren Modelle und Plattformen bringen frischen Wind in die chinesische KI-Landschaft.

    Obwohl die chinesischen KI-Aktien momentan boomen, warnen einige Experten vor einer möglichen Überhitzung des Marktes. Der Wettlauf um die besten KI-Modelle könnte in Zukunft härter werden, insbesondere, wenn westliche Tech-Riesen ihre Positionen weiter ausbauen.

    Die Rallye bei Zhipu und anderen chinesischen KI-Unternehmen zeigt einmal mehr das enorme Potenzial, das in diesem Sektor steckt. Doch ob die Technologie den großen Erwartungen gerecht wird, bleibt abzuwarten.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

