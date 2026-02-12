    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYugo Metals AktievorwärtsNachrichten zu Yugo Metals
    Starker Start der Bohrarbeiten auf Sinjakovo

    12. Februar 2026 / IRW-Press / Das Explorationsunternehmen für Batterie-, Basis- und Edelmetalle Yugo Metals Limited (ASX: YUG und FWB, DUS: L71) (Yugo oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zum laufenden Bohrprogramm auf dem Projekt Sinjakovo in Bosnien und Herzegowina bereitzustellen.

     

    Highlights:

     

    -         Entdeckung von Polymetallen und Ergebnisse aus den ersten drei Bohrlöchern auf dem Prospektionsgebiet Kovacevac erhalten.

     

    -         Bestes Ergebnis: 1,2 m mit 129 g/t Ag + 11,7 % Pb + 0,9 % Zn aus einer Bohrtiefe von 28,2 m in Bohrloch KVDD001. Die Bohrrichtung ist relativ orthogonal zur Mineralisierung.

     

    -         Die polymetallische (Bleiglanz-Sphalerit) Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einem leicht nach Südwesten einfallenden Barytgang. Die Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass die Mineralisierung in Streichrichtung offen ist.

     

    -         Die Bohrungen im Prospektionsgebiet Kovacevac werden fortgesetzt.

     

    Petar Tomašević, Executive Director und Interims-CEO von Yugo, kommentierte:

     

    „Unsere Bohrungen im Prospektionsgebiet Kovacevac haben einen guten Start hingelegt. Bei einem ersten Bohrprogramm wurde eine polymetallische hochgradige Silber-Blei-Zink-Mineralisierung entdeckt, was genau das ist, was Explorationsunternehmen in der frühen Phase eines Projekts zu sehen hoffen.

     

    Polymetallische Projekte wie Kovacevac sind besonders attraktiv, da sie Zugang zu mehreren Rohstoffen bieten. Silber bietet eine Hebelwirkung auf Edelmetalle, während Blei und Zink wichtige Industriemetalle sind, die in Batterien, bei der Galvanisierung und im Infrastrukturbereich stark nachgefragt werden. Eine Lagerstätte mit allen drei Rohstoffen kann gegenüber Marktschwankungen widerstandsfähig sein, da die Einnahmequellen diversifiziert sind.

     

    Die Tatsache, dass die Mineralisierung in Streichrichtung offenbleibt, deutet darauf hin, dass das Mineralsystem noch nicht abgegrenzt wurde, sodass zusätzliche Bohrungen die Mineralisierung erweitern könnten. Kovacevac könnte sich zu einem vielversprechenden polymetallischen Projekt entwickeln.“

