Lufthansa am Boden
Crew-Streik hat begonnen
- Streik von Piloten und Flugbegleitern bei Lufthansa.
- Warnstreik bis Mitternacht, viele Flüge gestrichen.
- Forderungen: höhere Betriebsrenten und Tarifverhandlungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa sind in der Nacht in den angekündigten Streik getreten. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte, dass der Warnstreik für das Kabinenpersonal bei Lufthansa und Lufthansa CityLine um 00:01 Uhr begonnen habe. Die Arbeitsniederlegungen sind für den ganzen Tag bis Mitternacht Uhr geplant, so dass hunderte Jets der größten deutschen Airline am Boden bleiben müssen. Eine genaue Zahl der gestrichenen Verbindungen nannte das Unternehmen zunächst nicht, allerdings wurden "umfangreiche Flugstreichungen" angekündigt.
Auf den Abflugplänen größerer Flughäfen wie Frankfurt und Berlin finden sich nur ganz vereinzelte Lufthansa-Verbindungen, die aufrechterhalten werden sollen. Fluggäste sollten vor allem auf digitalen Wegen informiert werden und möglichst nicht auf eigene Faust zum Flughafen kommen.
Die rund 4.800 Piloten streiken bei Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo für höhere Betriebsrenten. Die Flugbegleiter wollen mit einem Warnstreik Tarifverhandlungen zu mehreren Themen erzwingen. Hier hat die Gewerkschaft Ufo auch das Personal der von der Schließung bedrohten Regionaltochter Lufthansa Cityline zum Ausstand aufgerufen. Der Vorstand hat die Forderungen zurückgewiesen. Andere Konzerngesellschaften sollen nicht bestreikt werden./ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 8,871 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,64 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,09 %/-9,82 % bedeutet.
Nicht alles was das Handelsblatt ist richtig, zum Beispiel was die „üppigen“ Renten betrifft!
ungewöhnlich harter und richtiger Artikel im handelsblatt. genau so ist es.
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.