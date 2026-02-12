    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 12. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 12. Februar 2026
    • Viele Unternehmen veröffentlichen Jahres- und Q1-Zahlen
    • Streik bei Lufthansa: Piloten und Crew streiken ganztägig
    TAGESVORSCHAU - Termine am 12. Februar 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. Februar 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/26
    07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (8.00 Pk, 10.45 Call für Medien und Analysten) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen
    07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
    07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen
    07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen
    07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen
    08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen
    09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
    09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
    10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung
    11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung
    12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen
    17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen
    22:00 USA: AirBnB, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen
    FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen
    USA: FedEx, Investor Day
    USA: PG&E, Q4-Zahlen
    USA: Baxter International, Q4-Zahlen
    USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
    USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Leistungsbilanz 12/25
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: BIP 12/25
    08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25
    10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
    11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.

    10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart

    10:00 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Innovationszentrum von Roche Diagnostics mit Ministerpräsident Markus Söder, Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrind, Penzberg 11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven

    18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München

    BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel

    BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia

    DEU: Streik der Lufthansa-Crews - Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






