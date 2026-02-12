Kallas und Gabriel fordern EU-Schulden für Verteidigung

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat sich kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz für gemeinsame europäische Schulden zur Finanzierung von Verteidigungsausgaben ausgesprochen. Die gemeinsame Kapitalaufnahme mache Kredite für alle günstiger, sagte Kallas im Gespräch mit "Table.Briefings". Deshalb sei dieser Schritt sinnvoll - auch wenn sie "die Sensibilitäten in der deutschen öffentlichen Debatte" darüber sehr gut verstehen könne. Die EU habe schon während der Corona-Pandemie gemeinsame Schulden aufgenommen, und genau wie damals habe man es jetzt wieder mit einer Bedrohung für ganz Europa zu tun, sagte Kallas, die zu den vehementesten Kritikern von Russlands Präsident Wladimir Putin zählt.

Auch der Vorsitzende der Atlantik-Brücke und frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hält neue EU-Gemeinschaftsschulden für Rüstungsprojekte für unausweichlich. Die Deutschen dürften "nicht länger die finanzpolitischen Taliban in Europa spielen", sagte der ehemalige SPD-Vorsitzende der Funke-Mediengruppe. Die deutsche Position sei immer, dass Verteidigungsausgaben eine Sache der nationalen Haushalte seien, aber auch hierzulande könnten sie ja zum großen Teil nur noch über Schulden finanziert werden.