US-Energieminister trifft Venezuelas Präsidentin in Caracas

Mit dem Begriff ist meist der Doppelkontinent Amerika samt umliegender Inseln gemeint. Trump benutzte ihn zuletzt mehrfach, um den Anspruch seines Landes auf die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Doppelkontinent zu bekräftigen.

CARACAS/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Energieminister Chris Wright hat in der venezolanischen Hauptstadt Caracas die geschäftsführende Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez, getroffen. US-Präsident Donald Trump setze sich leidenschaftlich dafür ein, die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela grundlegend zu verändern, betonte Wright. Sein Besuch zielt nach Angaben seines Ministeriums darauf ab, Wohlstand und Sicherheit für Venezuela, die USA und die gesamte "westliche Hemisphäre" voranzutreiben.

US-Spezialeinheiten hatte Anfang Januar den autoritären Staatschef Nicolás Maduro in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht, wo ihm wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden soll. Seitdem wird das Land von Rodríguez regiert, die zuvor Maduros Vizepräsidentin war.

Fokus Öl



Neben Rodríguez soll Wright in Venezuela seinem Ministerium zufolge auch Wirtschaftsvertreter wichtiger Sektoren treffen und einige Ölfelder des Landes besuchen.

Venezuelas Parlament hatte jüngst eine Gesetzesinitiative zur Stärkung der Ölindustrie gebilligt. Die Reform ermöglicht zusätzliche ausländische Investitionen in den Energiesektor.

Auch Trump plädierte für Investitionen in Milliardenhöhe, allerdings erhebt er auch Anspruch auf das Öl des südamerikanischen Landes. Er begründet das mit der Enteignung von US-Energiekonzernen bei der Verstaatlichung der venezolanischen Öl-Industrie in den 1970er Jahren. Vergangenen Monat hatte er zudem angedeutet, die USA könnten Venezuela - insbesondere mit Blick auf den Ausbau der Öl-Infrastruktur - noch über Jahre hinweg beaufsichtigen./fsp/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 185,8 auf NYSE (12. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um +6,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,14 %. Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 547,62 Mrd.. Exxon Mobil zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.



