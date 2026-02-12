Leonteq 2025: Jahreszahlen & neuer Verwaltungsratspräsident nominiert
Leonteq blickt auf ein verlustreiches 2025 zurück, stärkt jedoch Kapitalbasis und Produktangebot und richtet den Fokus klar auf profitables Wachstum bis 2028.
Foto: adobe.stock.com
- Leonteq AG verzeichnete 2025 einen Verlust aufgrund geringerer Kommissions- und Dienstleistungserträge sowie eines niedrigeren Handelsergebnisses, trotz Kostensenkungen und verbessertem Kundengeschäft im zweiten Halbjahr.
- Die CET1-Kapitalquote betrug 16,9%, was deutlich über den Erwartungen liegt, und der Übergang zu einem erweiterten regulatorischen Regime wurde erfolgreich abgeschlossen.
- Für 2025 wird keine Dividende ausgeschüttet; der Verwaltungsrat plant jedoch, überschüssiges Kapital durch einen Aktienrückkauf Anfang 2027 zurückzuführen.
- Im zweiten Halbjahr 2025 stieg der Kommissions- und Dienstleistungsertrag auf CHF 90,5 Millionen, und es wurde eine Rekordzahl an Produkten emittiert (+49% gegenüber dem Vorjahr).
- Felix Oegerli wurde als neuer Präsident des Verwaltungsrats nominiert und wird an der Generalversammlung im April 2026 zur Wahl vorgeschlagen.
- Für 2026 erwartet Leonteq ein Umsatzwachstum und ein positives Ergebnis vor Steuern, mit dem Ziel, mittelfristige Finanzziele bis 2028 zu erreichen.
