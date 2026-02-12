    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLeonteq AktievorwärtsNachrichten zu Leonteq
    Leonteq 2025: Jahreszahlen & neuer Verwaltungsratspräsident nominiert

    Leonteq blickt auf ein verlustreiches 2025 zurück, stärkt jedoch Kapitalbasis und Produktangebot und richtet den Fokus klar auf profitables Wachstum bis 2028.

    Foto: adobe.stock.com
    • Leonteq AG verzeichnete 2025 einen Verlust aufgrund geringerer Kommissions- und Dienstleistungserträge sowie eines niedrigeren Handelsergebnisses, trotz Kostensenkungen und verbessertem Kundengeschäft im zweiten Halbjahr.
    • Die CET1-Kapitalquote betrug 16,9%, was deutlich über den Erwartungen liegt, und der Übergang zu einem erweiterten regulatorischen Regime wurde erfolgreich abgeschlossen.
    • Für 2025 wird keine Dividende ausgeschüttet; der Verwaltungsrat plant jedoch, überschüssiges Kapital durch einen Aktienrückkauf Anfang 2027 zurückzuführen.
    • Im zweiten Halbjahr 2025 stieg der Kommissions- und Dienstleistungsertrag auf CHF 90,5 Millionen, und es wurde eine Rekordzahl an Produkten emittiert (+49% gegenüber dem Vorjahr).
    • Felix Oegerli wurde als neuer Präsident des Verwaltungsrats nominiert und wird an der Generalversammlung im April 2026 zur Wahl vorgeschlagen.
    • Für 2026 erwartet Leonteq ein Umsatzwachstum und ein positives Ergebnis vor Steuern, mit dem Ziel, mittelfristige Finanzziele bis 2028 zu erreichen.


    Leonteq

    -1,77 %
    +10,31 %
    +13,64 %
    +4,35 %
    -5,61 %
    -68,72 %
    -57,86 %
    -77,08 %
    -9,06 %
    ISIN:CH0190891181WKN:A1J642





    1 im Artikel enthaltener Wert
