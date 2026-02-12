Lufthansa-Flüge am BER ausgefallen - das sind Alternativen
- Warnstreik bei Lufthansa führt zu Flugausfällen.
- 14 Flüge am BER betroffen, Umstieg auf Bahn empfohlen.
- Gewerkschaften fordern umfassende Streikmaßnahmen.
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Ein Warnstreik bei der Lufthansa führt heute auch am Hauptstadtflughafen BER zu Flugausfällen. Betroffen sind Verbindungen der Fluggesellschaft nach München und Frankfurt, wie aus den Abfluginformationen des Flughafens am Morgen hervorgeht. Demnach sollen insgesamt 14 Flüge im Laufe des Tages ausfallen.
Betroffene Passagiere steigen am besten auf die Bahn um. Das Flugticket der Lufthansa lasse sich ohne Aufpreis als Bahnfahrkarte nutzen, teilte die Fluggesellschaft mit. Sie empfiehlt, einen Sitzplatz im gewünschten Zug zu reservieren. Wer einen Anschlussflug in Frankfurt erreichen muss, sollte demnach genügend Zeit für den Umstieg einplanen.
Grundsätzlich buche die Lufthansa Reisende, deren Verbindung annulliert wurde, auf andere Flüge um, hieß es. Informationen dazu erhalten Passagiere auf der Buchungsplattform des Unternehmens. Sie sollen in diesem Fall aber auch per Nachricht auf dem Handy informiert werden.
Aufgerufen zu dem Arbeitskampf haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit sowie Ufo. Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat das Personal bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Regionaltochter Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen. Grundsätzlich wollen die Crew-Gewerkschaften über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern./maa/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 8,871 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,67 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,26 %/-10,01 % bedeutet.
