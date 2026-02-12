AppLovin überrascht mit starken Zahlen – Doch die Aktie stürzt ab!

Der Grund für den Kurssturz liegt nicht nur in den finanziellen Ergebnissen, sondern auch in den wachsenden Bedenken über die langfristigen Aussichten des Unternehmens. Analysten sind besorgt über die nachlassende Wachstumsdynamik: AppLovin erwartet für das kommende Quartal nur noch ein Umsatzwachstum von 52 Prozent – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 66 Prozent des Vorjahres.

AppLovin, das vor allem für seine Werbeplattform im Bereich Mobile Apps und Gaming bekannt ist, meldete ein außergewöhnlich gutes Ergebnis für das vierte Quartal. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit 3,24 US-Dollar deutlich über den Wall-Street-Erwartungen von 2,95 US-Dollar. Auch der Umsatz von 1,66 Milliarden US-Dollar übertraf die Prognosen. Trotz dieser positiven Nachrichten stürzte die Aktie im nachbörslichen Handel an der Nasdaq zeitweise um bis zu 9 Prozent ab.

Zudem drängen immer stärkere Wettbewerber wie Meta Platforms (Facebook) in das Geschäft mit digitalen Werbeanzeigen. In einer Analystenkonferenz versuchte CEO Adam Foroughi die Sorgen zu zerstreuen, indem er betonte, dass AppLovin technologisch gesehen einen Vorteil gegenüber großen Tech-Giganten wie Meta habe.

Doch damit nicht genug: Ein weiteres Schlaglicht fiel auf die laufenden Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC zu den Datensammelpraktiken von AppLovin. Zudem gibt es Berichte über angebliche Verbindungen des Unternehmens zu internationalen kriminellen Organisationen. Das hat das Vertrauen in die Aktie weiter erschüttert.

Trotz dieser Herausforderungen gilt AppLovin für viele Analysten weiterhin als starkes Unternehmen im Bereich der mobilen Werbung, insbesondere mit Blick auf die potenziellen Chancen im wachsenden Markt der KI-gestützten Spiele und Werbung.

Doch werden diese Innovationen ausreichen, um die aktuellen Probleme zu überwinden und das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen? Nur die Zukunft wird es zeigen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



