Ausbruch dauert an

Über Monate hinweg hatte das Paar EUR/USD mit einem seit Januar 2021 bestehenden Abwärtstrend und der Preismarke von grob 1,1875 US-Dollar zu kämpfen, konnte diese Hürde aber schließlich Anfang Januar dynamisch überwinden und hierdurch ein neues Kaufsignal generieren. Aktuell konsolidiert der Wert, sämtliche Aufwärtstrendverläufe sind aber vollkommen intakt und stützen die Thesen einer weiteren Dollar-Abschwächung. Da auf den US-Arbeitsmarktbericht nicht wirklich Verlass ist, dürften sich Investoren tendenziell an der Inflationsrate und gesicherten Wirtschaftsdaten orientieren und sehr bald eine Bewertung des Greenbacks vornehmen.

Aus technischer Sicht ist durch den jüngsten Ausbruch aus Anfang dieses Jahres ein Kaufsignal beim Währungspaar EUR/USD generiert worden, das kurz- bis mittelfristige Ziel liegt nun im Bereich von 1,2210 bis 1,2350 US-Dollar und bietet sich für ein Engagement auf der Käuferseite an. Kurzfristig könnte der Wert allerdings noch einmal in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 1,1756 US-Dollar korrigieren und dadurch eine dreiwellige Konsolidierung abschließen. Im Anschluss wird ganz klar die Aufwärtsvariante für das Währungspaar favorisiert. Unterhalb von 1,1720 US-Dollar müssten dagegen empfindliche Rücksetzer in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) um 1,1556 US-Dollar eingeplant werden.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Unter technischen Aspekten dürfte schon sehr bald nach Abschluss der laufenden Konsolidierung das zuvor aufgestellte Kaufsignal mit einem übergeordneten Ziel bei 1,2350 US-Dollar wieder aufgenommen werden und bietet sich hervorragend für den letztmaligen Einstieg auf der Käuferseite an. Dies kann beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY3YXL geschehen und würde bei einer vollständigen Umsetzung der Handelsidee eine Rendite von 220 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 5,40 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 1,1715 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 0,78 Euro gleich. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch einige Wochen zwingend einplanen, ehe die Idee vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3YXL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,40 – 1,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1706 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1706 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1874 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 5,40 Euro Hebel: 70,91 Kurschance: + 220 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

