Deutsche Börse kauft restliche 20 Prozent an ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro

Der Konzern geht dabei davon aus, dass sie nach der Transaktion von den Ratingagenturen weiter mit der guten Note "AA" bewertet wird. Dies ist für das Unternehmen wichtig, um die Finanzierungskosten unter anderem für seine Übernahmen nicht zu stark steigen zu lassen. Die Deutsche Börse setzt bei ihren mittelfristigen Zielen neben dem organischen Wachstum auch auf Übernahmen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse will den Daten-, Analyse- und Indexanbieter ISS Stoxx komplett übernehmen. Die 20 Prozent, die bisher nicht dem deutschen Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter gehören, sollen für 1,1 Milliarden Euro vom Finanzinvestor General Atlantic übernommen werden. Der Preis soll aus verfügbaren Barmitteln und Fremdkapital bezahlt werden, wie die Deutsche Börse am Donnerstag mitteilte.

Erst im Januar hatte der Betreiber von Handelsplattformen und Abwicklungssystemen angekündigt, die Fondsplattform Allfunds für etwas mehr als fünf Milliarden Euro kaufen zu wollen. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens.

Bis die Allfunds-Übernahme endgültig eingetütet ist, bleibt der Kauf des dänischen Softwareherstellers Simcorp im Jahr 2023 für rund 3,9 Milliarden Euro der größte Zukauf der Deutschen Börse. Die Software von Simcorp soll Anlageverwaltern und Finanzinstituten dabei helfen, effizienter zu werden./zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 203,8 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,26 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 38,59 Mrd.. Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +15,76 %/+47,78 % bedeutet.



