Flüge am Airport Hamburg wegen Streiks gestrichen
- Streik beim Lufthansa-Personal am Hamburger Flughafen.
- Flüge nach Frankfurt und München wurden gestrichen.
- Gewerkschaften fordern höhere Betriebsrenten und Tarife.
HAMBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des Streiks beim Lufthansa-Personal sind am Hamburger Flughafen Flüge der Gesellschaft von und nach Frankfurt und München gestrichen worden. Wie auf den Internetseiten des Airports zu sehen ist, sind sowohl die Abflüge als auch Ankünfte zu den beiden Flughäfen abgesagt worden. Von Hamburg aus hatte Lufthansa ursprünglich je 12 Ankünfte und Abflüge nach Frankfurt sowie je zehn Ankünfte und Abflüge nach München geplant.
Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen./gyd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 8,87 auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,67 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,26 %/-10,01 % bedeutet.
Nicht alles was das Handelsblatt ist richtig, zum Beispiel was die „üppigen“ Renten betrifft!
ungewöhnlich harter und richtiger Artikel im handelsblatt. genau so ist es.
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.