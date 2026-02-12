KWS SAAT: Ergebnisse 1. HJ 2025/2026 & Prognose-Update

KWS SAAT SE & Co. KGaA verzeichnete im 1. Halbjahr 2025/2026 einen Umsatz von 411,3 Mio. €, was einem Rückgang von 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das EBITDA verbesserte sich auf -49,0 Mio. € (Vorjahr: -65,9 Mio. €) aufgrund eines positiven Sondereffekts aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts.

Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde angepasst; KWS erwartet nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau, während die EBITDA-Marge zwischen 19 und 21 % bestätigt wurde.

Im Segment Getreide stieg der Umsatz auf 222,0 Mio. €, insbesondere durch ein starkes Rapsgeschäft, während das Segment Gemüse einen Umsatz von 26,9 Mio. € erzielte.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 57,1 %, und die Nettoverschuldung sank auf 264,6 Mio. €.

KWS plant Kostensenkungsmaßnahmen und fokussiert sich auf Profitabilität, um den Herausforderungen des Agrarmarktes zu begegnen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei KWS SAAT ist am 12.02.2026.

Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.

27 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 67,90EUR das entspricht einem Minus von -1,81 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.126,87PKT (-1,05 %).





