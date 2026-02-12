    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    KWS SAAT: Ergebnisse 1. HJ 2025/2026 & Prognose-Update

    KWS SAAT startet mit gemischten Signalen ins Geschäftsjahr 2025/2026: leicht rückläufige Erlöse, aber bessere Profitabilität und gestärkte Bilanz prägen das erste Halbjahr.

    KWS SAAT: Ergebnisse 1. HJ 2025/2026 & Prognose-Update
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
    • KWS SAAT SE & Co. KGaA verzeichnete im 1. Halbjahr 2025/2026 einen Umsatz von 411,3 Mio. €, was einem Rückgang von 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das EBITDA verbesserte sich auf -49,0 Mio. € (Vorjahr: -65,9 Mio. €) aufgrund eines positiven Sondereffekts aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts.
    • Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde angepasst; KWS erwartet nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau, während die EBITDA-Marge zwischen 19 und 21 % bestätigt wurde.
    • Im Segment Getreide stieg der Umsatz auf 222,0 Mio. €, insbesondere durch ein starkes Rapsgeschäft, während das Segment Gemüse einen Umsatz von 26,9 Mio. € erzielte.
    • Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 57,1 %, und die Nettoverschuldung sank auf 264,6 Mio. €.
    • KWS plant Kostensenkungsmaßnahmen und fokussiert sich auf Profitabilität, um den Herausforderungen des Agrarmarktes zu begegnen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei KWS SAAT ist am 12.02.2026.

    Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.
    27 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 67,90EUR das entspricht einem Minus von -1,81 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.126,87PKT (-1,05 %).


    KWS SAAT

    -4,49 %
    -9,84 %
    -9,97 %
    +7,64 %
    +15,28 %
    +9,08 %
    -7,07 %
    +30,97 %
    +1.266,37 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KWS SAAT: Ergebnisse 1. HJ 2025/2026 & Prognose-Update KWS SAAT startet mit gemischten Signalen ins Geschäftsjahr 2025/2026: leicht rückläufige Erlöse, aber bessere Profitabilität und gestärkte Bilanz prägen das erste Halbjahr.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     