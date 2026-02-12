    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    Carl Zeiss Meditec: Schwacher Jahresstart 2025/26 – Was steckt dahinter?

    Das Geschäftsjahr 2025/26 startet verhalten: Umsatz- und Ergebnisrückgänge, belastende Währungseffekte und Unsicherheiten zwingen zu einer Neubewertung der Prognose.

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG
    • Der Umsatz im ersten Quartal 2025/26 lag bei 467 Mio. €, was einen Rückgang von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt
    • Das EBITA betrug nur noch 8,1 Mio. €, deutlich weniger als im Vorjahr (35,2 Mio. €), mit einer EBITA-Marge von 1,7 % (Vorjahr: 7,2 %)
    • Die Umsätze in beiden strategischen Geschäftseinheiten, Ophthalmology und Microsurgery, gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, hauptsächlich durch Währungseffekte und regionale Marktbedingungen
    • Regionale Entwicklung: EMEA blieb stabil mit einem leichten Rückgang, während die Regionen Americas (-12,7 %) und APAC (-3,3 %) rückläufig waren, vor allem durch Investitionszurückhaltung und geopolitische Unsicherheiten
    • Das Ergebnis wurde durch negative Währungseffekte, ungünstigen Produktmix und höhere Abschreibungen belastet, was zu einem deutlich schwächeren Ergebnis führte
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde vorübergehend ausgesetzt, da die bisherigen Erwartungen aufgrund des schwachen Starts und geopolitischer Unsicherheiten nicht mehr erreichbar sind; eine aktualisierte Prognose wird bis zum 12. Mai 2026 erwartet

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Carl Zeiss Meditec ist am 12.02.2026.

    Der Kurs von Carl Zeiss Meditec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,88EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.695,61PKT (-0,82 %).


    Carl Zeiss Meditec

    ISIN:DE0005313704WKN:531370





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
