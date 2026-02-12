Carl Zeiss Meditec: Schwacher Jahresstart 2025/26 – Was steckt dahinter?
Das Geschäftsjahr 2025/26 startet verhalten: Umsatz- und Ergebnisrückgänge, belastende Währungseffekte und Unsicherheiten zwingen zu einer Neubewertung der Prognose.
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
- Der Umsatz im ersten Quartal 2025/26 lag bei 467 Mio. €, was einen Rückgang von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt
- Das EBITA betrug nur noch 8,1 Mio. €, deutlich weniger als im Vorjahr (35,2 Mio. €), mit einer EBITA-Marge von 1,7 % (Vorjahr: 7,2 %)
- Die Umsätze in beiden strategischen Geschäftseinheiten, Ophthalmology und Microsurgery, gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, hauptsächlich durch Währungseffekte und regionale Marktbedingungen
- Regionale Entwicklung: EMEA blieb stabil mit einem leichten Rückgang, während die Regionen Americas (-12,7 %) und APAC (-3,3 %) rückläufig waren, vor allem durch Investitionszurückhaltung und geopolitische Unsicherheiten
- Das Ergebnis wurde durch negative Währungseffekte, ungünstigen Produktmix und höhere Abschreibungen belastet, was zu einem deutlich schwächeren Ergebnis führte
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde vorübergehend ausgesetzt, da die bisherigen Erwartungen aufgrund des schwachen Starts und geopolitischer Unsicherheiten nicht mehr erreichbar sind; eine aktualisierte Prognose wird bis zum 12. Mai 2026 erwartet
