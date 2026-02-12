Carl Zeiss Meditec: Schwacher Jahresstart 2025/26 – Was steckt dahinter?

Der Umsatz im ersten Quartal 2025/26 lag bei 467 Mio. €, was einen Rückgang von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt

Das EBITA betrug nur noch 8,1 Mio. €, deutlich weniger als im Vorjahr (35,2 Mio. €), mit einer EBITA-Marge von 1,7 % (Vorjahr: 7,2 %)

Die Umsätze in beiden strategischen Geschäftseinheiten, Ophthalmology und Microsurgery, gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, hauptsächlich durch Währungseffekte und regionale Marktbedingungen

Regionale Entwicklung: EMEA blieb stabil mit einem leichten Rückgang, während die Regionen Americas (-12,7 %) und APAC (-3,3 %) rückläufig waren, vor allem durch Investitionszurückhaltung und geopolitische Unsicherheiten

Das Ergebnis wurde durch negative Währungseffekte, ungünstigen Produktmix und höhere Abschreibungen belastet, was zu einem deutlich schwächeren Ergebnis führte

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde vorübergehend ausgesetzt, da die bisherigen Erwartungen aufgrund des schwachen Starts und geopolitischer Unsicherheiten nicht mehr erreichbar sind; eine aktualisierte Prognose wird bis zum 12. Mai 2026 erwartet

