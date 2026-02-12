73 0 Kommentare BLACKLAKE Investment Partners AG: Schweizer Gründung im Überblick

BLACKLAKE Investment Partners AG eröffnet internationalen Investoren den Zugang zu anspruchsvollen, exklusiven Immobilienchancen und Off-Market-Deals in Europa.

BLACKLAKE Investment Partners AG wurde am 12. Februar 2026 in der Schweiz gegründet, um internationalen Immobilieninvestoren und Family Offices Zugang zu exklusiven Immobilien- und Off-Market-Opportunitäten in Europa zu bieten.

Das Unternehmen fokussiert sich auf komplexe Immobilienprojekte in Europa, die aufgrund ihrer Spezialsituationen oder Komplexität nicht breit zugänglich sind, und strebt einen Mehrwert gegenüber klassischen Investitionen an.

Das Geschäftsmodell umfasst Organisation, Strukturierung, Beratung sowie aktive Begleitung und Steuerung von Immobilien-Assets, inklusive Single Deals und Club Deals mit klarer Governance.

Zielgruppen sind Schweizer, Deutsche und internationale Privatkunden, Family Offices sowie professionelle Investoren, die Renditechancen und Risikokontrolle ausbalancieren möchten.

Das Gründerteam bringt internationale Immobilien- und Restrukturierungserfahrung sowie ein exklusives Netzwerk im Finanz- und Immobiliensektor mit, unter anderem durch die langjährige Karriere von Dr. Christoph Schumacher.

Die BLACKLAKE Unternehmensgruppe hat seit 2022 rund EUR 3 Mrd. Transaktionsvolumen im Immobilienbereich erfolgreich reorganisiert, repositioniert und refinanziert, mit Kunden aus Banken, Asset-Management und Unternehmerfamilien.





