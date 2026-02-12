    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    BLACKLAKE Investment Partners AG: Schweizer Gründung im Überblick

    BLACKLAKE Investment Partners AG eröffnet internationalen Investoren den Zugang zu anspruchsvollen, exklusiven Immobilienchancen und Off-Market-Deals in Europa.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • BLACKLAKE Investment Partners AG wurde am 12. Februar 2026 in der Schweiz gegründet, um internationalen Immobilieninvestoren und Family Offices Zugang zu exklusiven Immobilien- und Off-Market-Opportunitäten in Europa zu bieten.
    • Das Unternehmen fokussiert sich auf komplexe Immobilienprojekte in Europa, die aufgrund ihrer Spezialsituationen oder Komplexität nicht breit zugänglich sind, und strebt einen Mehrwert gegenüber klassischen Investitionen an.
    • Das Geschäftsmodell umfasst Organisation, Strukturierung, Beratung sowie aktive Begleitung und Steuerung von Immobilien-Assets, inklusive Single Deals und Club Deals mit klarer Governance.
    • Zielgruppen sind Schweizer, Deutsche und internationale Privatkunden, Family Offices sowie professionelle Investoren, die Renditechancen und Risikokontrolle ausbalancieren möchten.
    • Das Gründerteam bringt internationale Immobilien- und Restrukturierungserfahrung sowie ein exklusives Netzwerk im Finanz- und Immobiliensektor mit, unter anderem durch die langjährige Karriere von Dr. Christoph Schumacher.
    • Die BLACKLAKE Unternehmensgruppe hat seit 2022 rund EUR 3 Mrd. Transaktionsvolumen im Immobilienbereich erfolgreich reorganisiert, repositioniert und refinanziert, mit Kunden aus Banken, Asset-Management und Unternehmerfamilien.






