STRABAG SE setzt 2025 neue Maßstäbe im Baugeschäft
STRABAG SE setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordleistung, prall gefüllte Auftragsbücher und steigende Profitabilität markieren einen wichtigen Meilenstein in der Konzernentwicklung.
- STRABAG SE erreichte im Geschäftsjahr 2025 erstmals eine Leistung von über 20 Mrd. € und einen Auftragsbestand von über 31 Mrd..
- Der Auftragsbestand wurde um 24 % auf über 31 Mrd. € ausgebaut, mit den größten Zuwächsen in Deutschland, Polen, Tschechien und dem Vereinigten Königreich.
- Die Leistung des Konzerns stieg um 6 % auf 20,42 Mrd. €, wobei die Übernahme der australischen Georgiou Group einen bedeutenden Beitrag leistete.
- Für 2026 wird eine Leistung von rund 22 Mrd. € und eine EBIT-Marge zwischen 5 % und 5,5 % erwartet.
- Die Mitarbeiterzahl stieg im Jahr 2025 um 3 % auf 80.211 Mitarbeitende, hauptsächlich durch Übernahmen und Personalaufstockungen in bestimmten Regionen.
- Die EBIT-Marge für 2025 wird auf mindestens 6,5 % geschätzt, was über den Vorjahreswerten liegt, vor allem durch positive Effekte aus Großprojekten und günstige Witterung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 27.04.2026.
