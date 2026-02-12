Glarner Kantonalbank erzielt Top-Ergebnis im ESAF 2025
Trotz Zinssenkungen und schwierigem Start steigert die Glarner Kantonalbank 2025 ihren Gewinn deutlich und bestätigt ihre starke Position im Markt.
Foto: adobe.stock.com
- Die Glarner Kantonalbank verzeichnet für 2025 einen Reingewinn von 21,8 Mio. Franken und eine Bilanzsumme von 9,2 Mrd. Franken.
- Trotz eines herausfordernden ersten Halbjahres konnte die Bank in der zweiten Jahreshälfte das Ergebnis deutlich steigern, mit einem Geschäftserfolg von 25,9 Mio. Franken.
- Das operative Ergebnis wurde durch eine Senkung der Leitzinsen beeinflusst, der Nettoerfolg im Zinsengeschäft beträgt 53,4 Mio. Franken (-8,7 %).
- Der Geschäftsaufwand wurde um 0,6 % reduziert, der Personalaufwand bleibt stabil bei 41 Mio. Franken, trotz zusätzlicher Ausgaben für ESAF 2025 und IT-Sicherheit.
- Die Bilanzsumme wächst auf 9,2 Mrd. Franken (+1,0 %), mit einer Zunahme der Hypothekarforderungen um 148 Mio. Franken und einer Liquidität von 1,6 Mrd. Franken.
- Der Verwaltungsrat beantragt eine unveränderte Dividende von 1 Franken pro Aktie, was bei einem Kurs von 21,10 Franken eine Dividendenrendite von 4,7 % ergibt.
