    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Glarner Kantonalbank erzielt Top-Ergebnis im ESAF 2025

    Trotz Zinssenkungen und schwierigem Start steigert die Glarner Kantonalbank 2025 ihren Gewinn deutlich und bestätigt ihre starke Position im Markt.

    Glarner Kantonalbank erzielt Top-Ergebnis im ESAF 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Glarner Kantonalbank verzeichnet für 2025 einen Reingewinn von 21,8 Mio. Franken und eine Bilanzsumme von 9,2 Mrd. Franken.
    • Trotz eines herausfordernden ersten Halbjahres konnte die Bank in der zweiten Jahreshälfte das Ergebnis deutlich steigern, mit einem Geschäftserfolg von 25,9 Mio. Franken.
    • Das operative Ergebnis wurde durch eine Senkung der Leitzinsen beeinflusst, der Nettoerfolg im Zinsengeschäft beträgt 53,4 Mio. Franken (-8,7 %).
    • Der Geschäftsaufwand wurde um 0,6 % reduziert, der Personalaufwand bleibt stabil bei 41 Mio. Franken, trotz zusätzlicher Ausgaben für ESAF 2025 und IT-Sicherheit.
    • Die Bilanzsumme wächst auf 9,2 Mrd. Franken (+1,0 %), mit einer Zunahme der Hypothekarforderungen um 148 Mio. Franken und einer Liquidität von 1,6 Mrd. Franken.
    • Der Verwaltungsrat beantragt eine unveränderte Dividende von 1 Franken pro Aktie, was bei einem Kurs von 21,10 Franken eine Dividendenrendite von 4,7 % ergibt.


    Glarner Kantonalbank

    0,00 %
    +1,02 %
    +6,94 %
    +11,04 %
    +1,44 %
    -6,27 %
    -13,81 %
    +71,84 %
    ISIN:CH0189396655WKN:A116HQ





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
