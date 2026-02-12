Mercedes erleidet Gewinneinbruch - Zahlt weniger Dividende

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 58,23 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -9,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 53,15 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +0,07 %/+29,18 % bedeutet.