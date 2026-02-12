Mercedes erleidet Gewinneinbruch - Zahlt weniger Dividende
- Mercedes-Benz: Ergebnis um 40% auf 8,2 Mrd. Euro gesunken
- Umsatz fiel um 9,2% auf 132,2 Mrd. Euro, Gewinn halbiert
- Dividende sinkt von 4,30 Euro auf 3,50 Euro pro Aktie
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der US-Zölle und der schwachen Geschäfte im einstigen Wachstumsmarkt China spürbar weniger erwirtschaftet. Um Sondereffekte bereinigt sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 40 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag mitteilte. Den Stuttgartern machte dabei auch der schwache Dollar zu schaffen. In der wichtigsten Sparte mit dem Pkw-Bau sackte die bereinigte operative Marge um 3,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent ab. Analysten hatten mit 4,8 Prozent noch etwas weniger erwartet.
Bei einem um 9,2 Prozent auf 132,2 Milliarden Euro gesunkenen Gesamtumsatz fiel das Konzernergebnis um fast die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro. Dabei kam auch das Sparprogramm mit hohen Einmalkosten für einen Jobabbau zum Tragen. Mercedes hatte vergangenes Jahr mit 1,8 Millionen Fahrzeugen 9,2 Prozent weniger Pkw verkauft. Die Dividende soll von 4,30 Euro auf 3,50 Euro sinken./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 58,23 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -9,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 53,15 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +0,07 %/+29,18 % bedeutet.
Der Artikel ist journalistisch ausgesprochen schwach. Bereits Überschrift und Tonfall („Absturz“, „Stern untergehen“) setzen auf Dramatisierung und lassen eine deutliche Meinungskomponente erkennen, die leicht in Übertreibung abgleitet. Mehrere zentrale Aussagen bleiben pauschal, etwa „Die Elektrostrategie kommt nicht voran“ oder „Mercedes hat … schlichtweg unterschätzt“. Solche Behauptungen würden eine fundierte Datenbasis erfordern, die der Text jedoch kaum liefert.
Hinzu kommt eine charttechnische Einlage („Geht es jetzt unter die 53 Euro …“), die naturgemäß spekulativ ist und den Eindruck verstärkt, dass hier eher Effekthascherei betrieben wird als seriöse Analyse.