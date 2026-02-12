    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    Mercedes erleidet Gewinneinbruch - Zahlt weniger Dividende

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Benz: Ergebnis um 40% auf 8,2 Mrd. Euro gesunken
    • Umsatz fiel um 9,2% auf 132,2 Mrd. Euro, Gewinn halbiert
    • Dividende sinkt von 4,30 Euro auf 3,50 Euro pro Aktie
    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der US-Zölle und der schwachen Geschäfte im einstigen Wachstumsmarkt China spürbar weniger erwirtschaftet. Um Sondereffekte bereinigt sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 40 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag mitteilte. Den Stuttgartern machte dabei auch der schwache Dollar zu schaffen. In der wichtigsten Sparte mit dem Pkw-Bau sackte die bereinigte operative Marge um 3,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent ab. Analysten hatten mit 4,8 Prozent noch etwas weniger erwartet.

    Bei einem um 9,2 Prozent auf 132,2 Milliarden Euro gesunkenen Gesamtumsatz fiel das Konzernergebnis um fast die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro. Dabei kam auch das Sparprogramm mit hohen Einmalkosten für einen Jobabbau zum Tragen. Mercedes hatte vergangenes Jahr mit 1,8 Millionen Fahrzeugen 9,2 Prozent weniger Pkw verkauft. Die Dividende soll von 4,30 Euro auf 3,50 Euro sinken./men/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 58,23 auf Lang & Schwarz (11. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -9,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 53,15 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +0,07 %/+29,18 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
