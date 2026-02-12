Hohe Kosten für Stahl-Sanierung
Thyssenkrupp weitet Verlust aus
- Thyssenkrupp verzeichnet 353 Mio. Euro Verlust Q1.
- Umsatz sank um 8% auf fast 7,2 Mrd. Euro.
- Jahresprognose: Verlust zwischen 400-800 Mio. Euro.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp leidet weiter unter einem schwachen Marktumfeld. Hohe Restrukturierungskosten für das Stahlgeschäft führten zu einem höheren Verlust im ersten Geschäftsquartal. So verzeichnete Thyssenkrupp in den drei Monaten per Ende Dezember unter dem Strich einen Fehlbetrag von 353 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Minus bei 51 Millionen Euro gelegen. Zusätzlich belasteten Abschreibungen im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Kerngeschäfts von Automation Engineering.
Das um solche Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich hingegen um zehn Prozent auf 211 Millionen Euro und fiel etwas besser aus als erwartet. Hier wirkte sich das laufende Transformationsprogramm positiv aus. Dabei bleibt das Marktumfeld schwierig: So sank der Umsatz wegen einer schwächeren Nachfrage sowie niedrigeren Preisen um acht Prozent auf fast 7,2 Milliarden Euro. Analysten hatten mit stabilen Erlösen gerechnet. Der Auftragseingang knickte um 38 Prozent auf rund 7,7 Milliarden Euro ein. Grund dafür waren auch Großaufträge des Marineschiffbauer TKMS vor einem Jahr.
"Trotz marktbedingter Umsatzrückgänge haben wir das bereinigte Ebit gesteigert - ein klares Zeichen für die Fortschritte bei Effizienz, Kosten und Struktur", kommentierte Konzernchef Miguel López. Die Jahresprognose wurde bekräftigt. Wegen der Stahl-Sanierung erwartet Thyssenkrupp unter anderem einen Konzernverlust von 400 bis 800 Millionen Euro./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 12,33 auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,41 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,90 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -27,82 %/+6,65 % bedeutet.
Eckpunktepapier zu neuer Gesellschafterstruktur vereinbart: Salzgitter AG plant, die HKM als alleinige Gesellschafterin fortzuführen
- Vereinbarung regelt Verkauf der HKM-Gesellschaftsanteile von thyssenkrupp Steel an Salzgitter AG zum 1. Juni 2026
- Salzgitter AG führt HKM in alleiniger Verantwortung und verkleinertem Umfang fort
- Brammenbelieferung an thyssenkrupp Steel bis 2028 sichergestellt
https://www.rundschauduisburg.de/2026/02/07/salzgitter-ag-plant-uebernahme-und-fortfuehrung-der-hkm-in-duisburg/hkm/
TK Elevator (TKE), der ehemalige Aufzugsbereich von Thyssenkrupp, ist seit der Übernahme durch Finanzinvestoren im Jahr 2020 hoch verschuldet, zeigt aber Anzeichen einer operativen Verbesserung. Die Verschuldung ist ein zentrales Thema im Hinblick auf einen geplanten Börsengang (IPO), der für 2026 erwartet wird.
Hier sind die Kernfakten zur Verschuldungssituation Anfang 2026:
- Hohe Verschuldung & Rating: Fitch Ratings stuft TKE weiterhin auf 'B' (Stable Outlook) ein, was auf ein signifikantes Verschuldungsniveau hindeutet. Die Verschuldung (Debt to EBITDA) lag 2023 bei etwa 9,1x und wurde für 2025 auf ca. 7,0x prognostiziert.
- Kapitalstruktur & Refinanzierung: Das Unternehmen hat seine Schuldenstruktur im März 2025 durch ein "Amend-and-Extend"-Verfahren optimiert, wobei Fälligkeiten in das Jahr 2030 verschoben wurden.
- Schuldenvolumen: Die gesamten besicherten Verbindlichkeiten (Senior Secured Debt) beliefen sich Anfang 2024 auf über 8 Milliarden Euro.
- Geplanter Börsengang (IPO): Die Eigentümer (Advent, Cinven, RAG-Stiftung, Abu Dhabi Investment Authority) peilen für 2026 einen Börsengang an, möglicherweise in Frankfurt. Die Bewertung des Unternehmens inklusive Schulden könnte bei über 23 Milliarden Euro liegen.
- Operative Entwicklung: TKE verzeichnete einen Gewinnsprung (EBITDA-Marge wird auf 14,6% für 2025 geschätzt) und plant, den Free Cash Flow durch Umsatzwachstum und Kostensenkungen zu steigern.
TKE ist aufgrund der hohen "Leverage" (Fremdfinanzierung) der Private-Equity-Eigentümer stark auf die Verbesserung des operativen Ergebnisses angewiesen, um die Verschuldung abzubauen.