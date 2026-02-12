Wirtschaft
Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa beginnen ganztägigen Streik
Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Lufthansa kommt es am Donnerstag zu massiven Flugausfällen. Seit 00:01 Uhr legen Piloten der Lufthansa und der Lufthansa Cargo sowie das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Lufthansa Cityline ihre Arbeit nieder, um im Tarifstreit mit dem Luftfahrtunternehmen Druck aufzubauen.
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bestreikt für eine Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge Lufthansa-Flüge an sämtlichen deutschen Flughäfen. "Unser Ziel ist und bleibt ein zukunftsfester Tarifvertrag, der Sicherheit und Verlässlichkeit für die aktuellen Piloten wie auch für neu eingestellte Cockpitbeschäftigte bietet", sagte Arne Karstens, Sprecher der Group-Tarifkommission. Wie es nach diesem Streik weitergeht, lässt er offen. "Jetzt ist der Arbeitgeber am Zug, Verantwortung zu übernehmen und ein Angebot vorzulegen", so Karstens.
Der Streik der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo) betrifft Lufthansa-Abflüge von den Flughäfen Frankfurt und München sowie Abflüge der Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.
Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen für die Kabine und wehrt sich gegen Einschnitte in bestehende Schutzregelungen. "Es ist offensichtlich geworden, dass Lufthansa gar nicht daran denkt, unseren Forderungen zu einem neuen Manteltarifvertrag entgegenzukommen", erklärt Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik und Verhandlungsführer der Ufo. "Im Gegenteil: Das Management ist entschlossen, das Schutzniveau der Arbeitsbedingungen unter dem Strich abzusenken." Eine unter massivem Investitionsstau leidende Produktivität solle durch eine noch schlechtere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ein am Ende "nicht einmal mehr rudimentär planbares Privatleben" wieder angehoben werden. "Das ist ein absurder Weg und dafür sind wir nicht zu haben", so Jaeger.
Bei der Cityline protestieren die Flugbegleiter für einen tariflichen Sozialplan. "Den Kabinenbeschäftigten wird seit weit über einem Jahr regelmäßig und sehr deutlich erklärt, dass der Flugbetrieb der Cityline keine Zukunft hat und auf eine solche auch nicht gehofft werden darf." Damit stünden die Flugbegleiter "erkennbar vor dem Ende ihres Arbeitsplatzes", so Jaeger weiter. "Die Kabine braucht einen Sozialplan. Und zwar so schnell wie möglich, um nicht plötzlich existenziell vor dem Nichts zu stehen."
Jumbomax11 schrieb gestern 14:00
Nicht alles was das Handelsblatt ist richtig, zum Beispiel was die „üppigen“ Renten betrifft!
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass zum Beispiel nach 25 Jahren die Betriebsrente kaum mehr als 1400 Euro ist.
Nicht zu verwechseln mit der Übergangsversorgung. Die wurde nämlich eingeführt, um einen Übergang zu zahlen, bis zum Eintritt in die normale
Rentenzeit, und nur bis dahin! Man glaubte damals, dass dieser Job mit den hohen Belastungen wie unregelmäßigen Arbeitszeiten, dauernden Jetlags und
sehr hohen Anforderungen wie z.B. den regelmäßigen Simulatorereignissen, bei denen wirklich alles abverlangt wird, nicht viel länger als bis zum 55. Lebensjahr ausgeübt werden kann. Mittlerweile fliegen die meisten schon deutlich länger, bis zum 60. oder sogar noch länger!
Die Übergangsversorgung wurde durch Gehaltsverzicht quasi von den Mitarbeitern selbst erwirtschaftet, da zahlt der Arbeitgeber
nur etwas dazu.
Natürlich liegt es an jedem selbst, für die Zeit vorzusorgen, Man verdient wirklich genug um sich dafür ein gutes Polster zu schaffen.
Deswegen bin ich selbst als ehemaliger gegen diese Streiks und habe Verständnis für das Management, wenn man z.B. durch Neugründungen das zu umgehen.
toller schrieb gestern 11:39
ungewöhnlich harter und richtiger Artikel im handelsblatt. genau so ist es.
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-hinter-dem-pilotenstreik-steckt-eine-brandgefaehrliche-strategie/100199258.html
toller schrieb 09.02.26, 18:16
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.
