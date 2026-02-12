Heritage Mining entdeckt sichtbares Gold bei Melba

Erst vor wenigen Tagen konnte Heritage Mining (CSE: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) mit 42,57 g/t Gold über eine Bohrkernlänge von einem Meter sehr überzeugende Ergebnisse für sein laufendes Bohrprogramm auf dem Melba-Goldprojekt in der kanadischen Provinz Ontario vorlegen. Inzwischen hat das Unternehmen noch einmal nachgelegt, denn außerhalb der bereits gemeldeten vererzten Zonen konnte jetzt grobkörniges, sichtbares Gold identifiziert werden.

Identifiziert wurde das sichtbare Gold im Bohrloch ML3900-002 in einer Bohrtiefe von 73,3 Meter, also in unmittelbarer Nähe zu den zuvor gemeldeten Bonanza-Goldgehalten. Diese wurden nicht nur im gleichen Bohrloch entdeckt, sondern beginnen auch in einer Bohrtiefe von 72 Meter und erstrecken sich über eine Länge von einem Meter.

Das bedeutet, dass zwischen dem Ende der Bonanza-Zzone und dem sichtbaren Gold nur ein kleiner Abstand von lediglich 30 Zentimeter liegt. Da die Bohrung ML3900-002 innerhalb der Mineralisierung endete, liegen zusammen mit dem sichtbaren Gold starke Indizien vor, die darauf hindeuten, dass die mineralisierte Zone größer ist als zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt ist.

Heritage Mining sieht Indizien für ein erweitertes Explorationspotential

Peter Schloo, der CEO von Heritage Mining, sieht deshalb an dieser Stelle das Potenzial nicht nur für eine Erweiterung der mineralisierten Zone, sondern gleich für eine Erweiterung des gesamten Explorationspotenzials des Melba-Projekts als gegeben an. Diese Ansicht ist naheliegend, denn das sichtbare Gold wurde innerhalb einer Scherzone mit Quarzadern in einer metaryolithischen vulkanoklastischen Einheit beobachtet.

Das mineralisierte Quarzadernsystem ist Teil einer verkieselten, brekziösen metafelsischen vulkanoklastischen Einheit und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem Greywacke/felsischen vulkanoklastischen Kontakt. Für ein erhöhtes Goldpotenzial sprechen an dieser Stelle auch die Nähe zur historischen Melba-Mine und die allgemeine Lage der historischen Mine auf dem ergiebigen Abitibi-Grünsteingürtel innerhalb des Kirkland Lake Mining Distrikts.

Die Aktionäre von Heritage Mining haben daher allen Grund, den noch ausstehenden Bohrergebnissen und den weiterführenden Arbeiten mit großer Spannung entgegenzusehen.

