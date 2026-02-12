Zahl der gestrichenen Flüge in Frankfurt unklar
- Streiks bei Lufthansa: Flüge stark eingeschränkt.
- Hunderte Jets am Frankfurter Flughafen am Boden.
- Fluggäste sollen digital informiert werden, nicht reisen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Beginn der angekündigten Streiks durch Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa ist die genaue Zahl der annullierten Flüge weiterhin unklar. Hunderte Jets blieben am Frankfurter Flughafen am Boden, doch genaue Zahlen könnten nicht genannt werden, teilte ein Sprecher der Airline mit. Zuvor waren lediglich "umfangreiche Flugstreichungen" angekündigt worden.
Seit Mitternacht sind rund 4.800 Piloten der Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo und knapp 20.000 Beschäftigte der Kabinengewerkschaft Ufo zum Ausstand aufgerufen. Vereinzelt finden sich auf den Abflugplänen des Frankfurter Flughafens Lufthansa-Verbindungen, die aufrechterhalten werden sollen. Dies sei aber nicht sicher, warnte der Sprecher des Unternehmens. Auch kurzfristig könnten sich Crewmitglieder dem Streik anschließen.
Fluggäste sollten vor allem auf digitalen Wegen informiert werden und möglichst nicht auf eigene Faust zum Flughafen kommen. Lufthansa hat angekündigt, im großen Umfang elektronische Umbuchungen anzubieten. Erst für den Freitag rechnet die Airline wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan./gro/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 81,15 auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,67 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,21 %/-9,95 % bedeutet.
