    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    25.000-Dax-Punkte im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht im Plus, 0,4% höher erwartet.
    • US-Arbeitsmarktdaten sorgen für gemischte Reaktionen.
    • Asiatische Märkte zeigen vorsichtige Kursgewinne.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - 25.000-Dax-Punkte im Fokus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Der Dax dürfte seinen Rückschlag vom Vortag am Donnerstag zunächst fast wieder wettmachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 24.966 Punkte. Damit hält sich der Dax in der Nähe der runden Marke von 25.000 Punkten und lauert auf einen weiteren Ausbruchsversuch über die dortige Charthürde. Entscheidend dafür wäre das gut eine Woche alte, nächste Zwischenhoch knapp unter 25.100 Punkten. Die US-Indizes hatten am Mittwoch zunächst positiv auf den Arbeitsmarktbericht reagiert, ihre Gewinne jedoch schnell wieder abgegeben. Nach dem europäischen Handelsende beruhigte sich das Geschehen aber und es folgten keine Kursverluste, obwohl die Renditen am Anleihemarkt deutlich anzogen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.648,79€
    Basispreis
    22,87
    Ask
    × 10,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.209,94€
    Basispreis
    22,91
    Ask
    × 10,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Auf den ersten Blick starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch an den New Yorker Börsen keine Orientierung geboten. Die Beschäftigtenzahl war in den Vereinigten Staaten im Januar deutlich stärker als erwartet gestiegen. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert. Der Dow Jones Industrial rutschte zeitweise wieder unter die runde Marke von 50.000 Punkten. Zum Börsenende gab der US-Leitindex noch um 0,13 Prozent auf 50.121,40 Punkte nach. Am Vortag hatte er noch seinen Rekord auf über 50.500 Zähler weiter nach oben geschraubt. Old Economy hatte im Dow am Mittwoch die Nase vorn: Caterpillar , Verizon und Coca-Cola verbuchten hohe Kursgewinne. Techwerte wie IBM und Salesforce landeten mit deutlichen Abschlägen hinten. Gleichwohl gewann der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 0,29 Prozent auf 25.201,26 Punkte - angeführt von Micron mit einem Plus von rund 10 Prozent.

    ASIEN: - VORSICHT BESTIMMT DAS BILD - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. Allerdings bestimmte Vorsicht das Bild. Etwas Rückenwind lieferten durchaus gute US-Arbeitsmarktdaten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent nachgab. Techwerte hatten teils bereits in den USA geschwächelt, während Standardwerte dort einmal mehr gefragt waren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsschluss knapp im Plus.

    ^
    DAX 24856,15 -0,53%
    XDAX 24910,46 -0,35%
    EuroSTOXX 50 6035,64 -0,19%
    Stoxx50 5158,55 0,09%

    DJIA 50121,40 -0,13%
    S&P 500 6941,47 0,00%
    NASDAQ 100 25201,26 0,29%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,64 -0,04% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1865 -0,05%
    USD/Yen 153,04 -0,11%
    Euro/Yen 181,58 -0,17%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 67.011 -0,06%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 69,63 +0,23 USD WTI 64,91 +0,28 USD °

    /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,33 % und einem Kurs von 48,97 auf NYSE (12. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +7,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 389,37 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1200 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00USD.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick 25.000-Dax-Punkte im Fokus FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Der Dax dürfte seinen Rückschlag vom Vortag am Donnerstag zunächst fast wieder wettmachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     